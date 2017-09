Am Anleihemarkt zeigten sich die Notierungen mit der wieder erwachten Risikobereitschaft unter Druck. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten 3 Basispunkte höher bei 2,19 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 18.05 Uhr

EUR/USD 1,1878 -0,1% 1,1889 1,1899

EUR/JPY 131,20 -0,1% 131,38 131,60

EUR/CHF 1,1455 -0,1% 1,1464 1,1470

GBP/EUR 1,1116 +0,0% 1,1107 1,1109

USD/JPY 110,45 -0,0% 110,50 110,60

GBP/USD 1,3203 -0,0% 1,3205 1,3218

Der Dollar rückte trotz der schwächeren Erzeugerpreisdaten deutlich vor, so dass der Euro wieder unter 1,19 fiel, im Tageshoch waren es 1,1995 Dollar. Zur japanischen Währung stieg der Greenback auf 110,61 Yen. Teilnehmer sehen die Erholung des Greenbacks im Zusammenhang mit der Entspannung der Nordkorea-Krise und der Erleichterung über Wirbelsturm "Irma", dessen Schäden nicht so schlimm ausfielen wie befürchtet.

Die aktuelle Dollarstärke wird im asiatischen Geschäft auch mit wieder gestiegenen Hoffnungen auf das Zustandekommen der US-Steuerrefeorm in Verbindung gebracht. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump haben neue Details ihrer Pläne vorgelegt. Der WSJ-Dollarindex hat seit Mittwoch um 0,4 Prozent zugelegt - in der laufenden Woche beträgt der Aufschlag des Dollars zu diesem Währungskorb bereits 1,2 Prozent - der größte Dreitagessatz seit Dezember. Allerdings schauen Marktteilnehmer gerade in Asien auch verstärkt auf den Nordkoreakonflikt. "Der Dollar befindet sich noch immer in einer Erleichterungsrally", sagt Devisenstratege Vassili Serebriakov von Credit Agricole.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 49,22 49,3 -0,2% -0,08 -13,7%

Brent/ICE 55,02 55,16 -0,3% -0,14 -6,3%

Die Ölpreise erholten sich weiter. Hier stützte noch immer der Opec-Monatsbericht für August. Aus ihm ging hervor, dass die Fördermenge der Mitgliedsstaaten im vergangenen Monat zum ersten Mal seit April gefallen war, das Bemühen um eine Förderkürzung also Erfolge zeigt. Am Mittwoch meldete die Internationale Energieagentur in ihrem Monatsbericht ebenfalls einen Rückgang des globalen Ölangebots. Bei den wöchentlichen US-Lagerbeständen wurde bei Rohöl zwar ein deutlicher Aufbau verzeichnet, doch mit Benzin ging es so massiv abwärts wie noch nie, seit die EIA 1990 mit der Datenerhebung begonnen hatte. Grund für die gegenläufige Entwicklung bei Rohöl und Benzin war, dass wegen Wirbelsturm "Harvey" viele US-Raffinerien den Betrieb vorübergehend eingestellt hatten, gleichzeitig aber weiter Öl gefördert wurde. WTI stieg um 2,2 Prozent auf 49,30 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.322,27 1.323,25 -0,1% -0,99 +14,8%

Silber (Spot) 17,71 17,78 -0,4% -0,06 +11,2%

Platin (Spot) 980,30 980,75 -0,0% -0,45 +8,5%

Kupfer-Future 2,96 2,96 -0,2% -0,01 +17,2%

Der Goldpreis gab nach einer kleinen Zwischenerholung weiter nach. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,7 Prozent auf 1.322 Dollar. Das Edelmetall hatte bereits an den vergangenen beiden Tagen kräftig Federn gelassen, weil Anleger sich aus sogenannten sicheren Häfen zurückzogen. Auch die Erholung des Dollars drückte auf den Goldpreis. Noch am Freitag vergangener Woche hatte Gold bei 1.357,64 Dollar den bisher höchsten Stand in diesem Jahr erreicht.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Ein Gespräch zwischen führenden US-Demokraten und US-Präsident Donald Trump über den Schutz junger Migranten hat offenbar zu einer Annäherung geführt. Die führenden Demokraten im Senat und Repräsentantenhaus, Chuck Schumer und Nancy Pelosi, erklärten, ein Arbeitsessen mit Trump sei "sehr produktiv" gewesen. Sie hätten vorrangig über das Schicksal junger Migranten beraten, die als Kinder mit ihren Eltern illegal ins Land gekommen seien. Trump hatte vergangene Woche das entsprechende Daca-Dekret außer Kraft gesetzt und damit den Aufenthaltstatus dieser Gruppe in Frage gestellt.

INNENPOLITIK BRASILIEN

Der unter Korruptionsverdacht stehende brasilianische Präsident Michel Temer ist mit dem Versuch gescheitert, den Chefermittler in seinem Fall abzusetzen. Der Oberste Gerichtshof des Landes votierte einstimmig dafür, Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot im Amt zu belassen.

EU-POLITIK

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat bei der Erweiterung der Eurozone zur Vorsicht gemahnt. Zwar sei es grundsätzlich gut, dass Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in dieser Frage "Druck und Tempo macht", sagte Schäuble. Das Beispiel Griechenland zeige aber, wie wichtig es für Länder sei, alle Kriterien für die Gemeinschaftswährung zu erfüllen.

Im Abgasskandal schließt die EU-Kommission die Einrichtung einer europäischen Kontrollbehörde für den Automobilsektor nicht mehr aus. Industrie-Kommissarin Elzbieta Bienkowska zeigte sich vor dem Europaparlament in Straßburg dafür "offen".

OLYMIPA

Paris wird zum dritten Mal und erstmals seit hundert Jahren die Olympischen Sommerspiele ausrichten. Das IOC vergab die Sommerspiele 2024 an Paris. Im Zuge der Doppelvergabe erhielt Los Angeles den Zuschlag für das Jahr 2028.

DEUTSCHE BÖRSE

Das Aktienrückkaufprogramm könnte zeitlich verlängert werden. Der Vorstand des Unternehmens teilte mit, dass sich der Zeitraum, in dem das beschlossene Programm mit einem Volumen von rund 200 Millionen Euro durchgeführt werden wird, bis zum Ende des ersten Halbjahres 2018 verlängern kann.

Das Unternehmen wird indes die Geldbuße wegen angeblichen Insiderhandels bezahlen. Dabei geht es um den von der Staatsanwaltschaft in Aussicht gestellten Bußgeldbescheid. Er steht im Zusammenhang mit den Vorwürfen eines angeblichen Verstoßes gegen das Insiderhandelsverbot im Dezember 2015 sowie einer angeblichen Unterlassung einer Ad-hoc Mitteilung im Januar 2016.

CONSTANTIN MEDIEN

Der Schweizer Investor Bernhard Burgener plant einen neuen Anlauf zur Übernahme der Constantin Medien AG. "Ich arbeite gemäß den gesetzlichen Auflagen an einem Übernahmeangebot für Constantin Medien", sagte Burgener der Süddeutschen Zeitung.

PATRIZIA

will erneut eigene Aktien zurückkaufen. Den Umfang des neuen Aktienrückkaufs bezifferte das SDAX-Unternehmen auf bis zu 15 Millionen Euro bzw. bis zu 887.049 Aktien entsprechend rund 0,96 Prozent des Grundkapitals.

AIR BERLIN

Wenn am Freitag die Frist für Kaufangebote für die insolvente Air Berlin abläuft, wird unter den Bietern auch der ehemalige Formel-1-Weltmeister und Unternehmer Niki Lauda sein. "Ich werde gemeinsam mit Thomas Cook und Condor anbieten", sagte Lauda der österreichischen Zeitung Kurier.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2017 01:46 ET (05:46 GMT)