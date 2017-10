Der Dollar zeigt ungeachtet dieser Argumente am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft Stärke. Der WSJ- DollariIndex legt um 0,2 Prozent zu. Im September hatte der Währungskorb 0,7 Prozent gewonnen. Zinsdifferenzen trieben den Dollar gegenüber Yen und Euro, heißt es im Handel. "Die nominellen Zinsunterschiede können nicht ignoriert werden und der Anstieg der US-Renditen wegen steigender Zinserhöhungsfantasien in den USA treiben den Dollar zum Yen", sagt ein Devisenanalyst in Asien.

Die Ölpreise zeigten sich nach dem Rücksetzer vom Donnerstag volatil, drehten aber schließlich leicht ins Plus. WTI kletterte um 0,1 Prozent auf 51,67 Dollar, Brent gewann 0,2 Prozent auf 57,54 Dollar. Die Akteure am Ölmarkt sorgten sich um mögliche Folgen des Unabhängigkeitsreferendums im ölreichen kurdischen Autonomiegebiet des Iraks. Nachdem die Mehrheit der dort ansässigen Kurden für die Unabhängigkeit gestimmt hatte, könnten der Irak und die angrenzenden Länder versuchen, das Gebiet zu isolieren und den Export von Öl zu blockieren. Baker Hughes hatte für die abgelaufene Woche erstmals seit vier Wochen wieder einen Anstieg der Ölförderanlagen in den USA vermeldet, dieser Umstand bremste den Preisauftrieb etwas.

Der Goldpreis gab zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1.285 Dollar je Feinunze nach. Anleger seien derzeit etwas unschlüssig, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr und die Umsetzung der geplanten US-Steuerreform angehe, so ein Teilnehmer.

US-AUßENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat Verhandlungen mit Nordkorea über dessen Atom- und Raketenprogramm als Zeitverschwendung abgetan. US-Außenminister Rex Tillerson "verschwendet seine Zeit zu versuchen, mit dem kleinen Raketenmann zu verhandeln", schrieb Trump über Twitter.

Vier Tage nach dem dem Votum der nordirakischen Kurden für die Unabhängigkeit von Bagdad hat die US-Regierung erklärt, dass sie das Referendum nicht anerkennt.

US- GELDPOLITIK

US-Präsident Donald Trump will derweil in den kommenden zwei bis drei Wochen eine Entscheidung über einen neuen Präsidenten für die US-Notenbank treffen.

US-INNENPOLITIK

Wegen eines Skandals um überhöhte Reisekosten ist US-Gesundheitsminister Tom Price zurückgetreten.

INNENPOLITIK CHINA

Tausende Demonstranten sind in Hongkong am chinesischen Nationalfeiertag für mehr Demokratie auf die Straße gegangen.

GELDPOLITIK CHINA

Zentralbank will Mindestreserve für Banken um 50 Basispunkte senken

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Wirtschaft zeichnet im September ein uneinheitliches Stimmungsbild. Chinas offizieller Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe legte im September kräftiger zu als erwartet und sah den höchsten Stand seit fünf Jahren. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der laut Ökonomen den Ausblick für kleinere private Hersteller besser als der offizielle Index spiegelt, ging im September zürück.

EU-INNENPOLITIK

Obwohl sich Ungarn und Polen in der Flüchtlings- bzw Justizpolitik offen gegen EU-Recht stellen, lehnt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker weiter ab, den Ländern die EU-Gelder zu kürzen oder zu streichen: "Ich hielte es für falsch, Polen und Ungarn mit Finanzsanktionen zu belegen, solange die Dialogstrecke nicht abgeschlossen ist", sagte Juncker.

BREXIT

Die EU-Kommission hat ihre Bewertung der Bewerbungen für die neuen Standorte von EU-Bankenaufsicht und europäischer Arzneimittelbehörde abgegeben. Beide müssen wegen des Brexit aus London wegziehen. Brüssel prüfte dabei, ob die Bewerberstädte die wesentlichen Kriterien erfüllen. Dazu gehört unter anderem, dass die Behörden an den neuen Standorten ihre Arbeit bis zum EU-Austritt Großbritanniens im März 2019 aufnehmen können.

REPARATIONSFORDERUNGEN POLENS AN DEUTSCHLAND

Polens nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat einen Parlamentsausschuss eingesetzt, der die Höhe der polnischen Reparationsforderungen an Deutschland bestimmen soll. Das neue Gremium prüfe die "geschätzte Summe, die Deutschland Polen schuldet", sagte der Vorsitzende des neuen Ausschusses, Arkadiusz Mularczyk.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Wirtschaftsstimmung der großen japanischen Produzenten hat sich im Quartal von Juli bis September auf ein Zehnjahreshoch verbessert. Diese Entwicklung gehe auf die Erholung des privaten Konsums zurück, geht aus der als Tankan-Bericht bekannten Umfrage der Bank of Japan (BoJ) hervor.

Tankan: Index Großunternehmen Industrie 22; PROGNOSE:18

Tankan: Großunternehmen erwarten für Dez Index von 19

INFLATION INDONESIEN

Verbraucherpreise Sep +0,13% gg Vm (PROG: +0,10%)

Verbraucherpreise Sep +3,72% gg Vj (PROG: +3,70%)

Kernverbraucherpreise Sep +3,0% gg Vorjahr (Aug: +2,98%)

INFLATION THAILAND

Verbraucherpreise Sep +0,86% gg Vorjahr (PROG +0,50%)

Verbraucherpreise Sep +0,58% gg Vormonat (PROG +0,20%)

Verbraucherpreise Kernrate Sep +0,53% gg Vorjahr (PROG +0,50%)

Verbraucherpreise Kernrate Sep +0,09% gg Vormonat (PROG +0,05%)

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Noch vor Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis gibt es in den Parteien Streit über das Vorgehen bei den Verhandlungen. Während FDP und Grüne sich zunächst für Zwei-Parteien-Gespräche aussprachen, lehnte die CSU ein solches Vorgehen strikt ab. Die Grünen machten auf einem kleinen Parteitag derweil den Weg für Gespräche frei.

DIESELSKANDAL DEUTSCHLAND/VOLKSWAGEN

Die US-Anwaltskanzlei Hausfeld will Mitte Oktober die bisher größte VW-Massenklage in Europa einreichen. Man werde insgesamt 4.000 bis 5.000 Seiten Akten im Auftrag von knapp 20.000 Kunden aus Deutschland beim Oberlandesgericht Braunschweig vorlegen, sagte Christopher Rother, Deutschland-Chef von Hausfeld, dem Tagesspiegel.

DEUTSCHE POST

Mit Blick auf die Folgen der Digitalisierung fordert Frank Appel, Vorstandschef der Deutschen Post, ein Umdenken bei der Unternehmensbesteuerung. "Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie der Staat in Zukunft zu Einnahmen kommt, um die Verlierer der Digitalisierung zu stützen. Eine Möglichkeit wäre, dass der Staat die Unternehmensgewinne abhängig von der Zahl der Mitarbeiter besteuert", sagte Appel der Wam.

HELLA

Der Autozulieferer will durch weitere Zukäufe schneller wachsen. "Wir würden gerne zukaufen in den Bereichen Elektronik, Sensorik, Aktuatorik, aber auch im Aftermarket oder bei Special Applications, also in Feldern, die nicht zu unserem automobilen Kerngeschäft zählen", sagte Rolf Breidenbach, Vorsitzender der Hella-Geschäftsführung, der Automobilwoche.

SCOUT24

plant weiteres Wachstum. Das sagte der Scout24-Chef Greg Ellis im Gespräch mit der WamS. Ellis erwartet dabei Wachstum vor allem in den Kernbereichen Immobilien und Autos, aber auch durch Übernahmen.

SIEMENS/ALSTOM

Die Fusion der Eisenbahnsparte von Siemens mit dem französischen Alstom-Konzern soll mit erheblichen Risiken für den Bahnstandort Deutschland verbunden sein. Das Zusammengehen schwächt nach Expertenmeinung den bislang größten europäischen Schienentechnikhersteller Bombardier weiter, erschwert eine Restrukturierung und damit die Rettung von Jobs. "Durch den Zusammenschluss von Siemens und Alstom nimmt der Druck auf Bombardier zu. Ich sehe das mit einer gewissen Sorge", sagt Olivier Höbel, Leiter des IG-Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, der WamS.

TALANX

Die drittgrößte deutsche Versicherungsgruppe rechnet trotz der schweren Wirbelsturmsaison in den USA sowie dem Erdbeben in Mexiko nicht mit einer nachhaltigen Kehrtwende am Markt. "Es gibt noch so viel Kapital an der Seitenlinie, das investiert werden will, dass ich nicht glaube, dass die Preise nachhaltig drehen werden", sagte Vorstandschef Herbert Haas dem Handelsblatt. Die Talanx-Gruppe, zu der der drittgrößte Rückversicherer der Welt, die Hannover Rück, gehört, setzt sich damit deutlich von Branchengrößen wie Munich Re und Swiss Re ab.

UNION INVESTMENT

Der Vorstandsvorsitzende der Fondsgesellschaft Union Investment, Hans Joachim Reinke, fordert von den Chefs der Automobilkonzerne Volkswagen und Daimler eine andere Haltung im Umgang mit der Krise der Branche. "Ich verlange von mir Demut und Einsicht, das verlange ich auch von anderen", sagte Reinke der WamS. Die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken sei kritisch gegenüber dem Verhalten von Volkswagen und Daimler.

VAPIANO

Mario C. Bauer verlässt den Vorstand von Vapiano zum Jahresende. Die Trennung komme auf Wunsch von Bauer zustande und gehe auf persönliche Gründe zurück, erklärte die Schnellrestaurantkette, die seit Sommer an der Börse ist.

