Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Arbeitsmarkt ist grundsätzlich in einer soliden Verfassung, neigt aber dazu, im August die Erwartungen von Ökonomen zu enttäuschen. Wahrscheinlich liegt das daran, dass viele Betriebe während der Sommerferien ihre Zahlen zu spät melden, um noch für die erste Schätzung berücksichtigt zu werden, wie die Experten der Commerzbank vermuten. Später würden die Zahlen für August meist nach oben revidiert. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen erwarten für die erste Veröffentlichung ein Plus von 179.000 Stellen nach im Juli 209.000 neuen Jobs. Schon ein Plus von 160.000 würde ausreichen, um die Arbeitslosenquote im Trend weiter sinken zu lassen. Mit 4,3 Prozent liegt die Quote schon sehr niedrig, weshalb die US-Notenbank trotz der flauen Inflation an ihrem Zinserhöhungspfad festhalten will. Die seit geraumer Zeit schwache Lohnentwicklung in den USA ist ein entscheidendes Hemmnis für die US-Notenbank, ihre Geldpolitik deutlicher zu straffen. Fachleute rätseln über die Gründe der schwachen Lohnentwicklung: Vermutlich steht ein Bündel von Ursachen dahinter, etwa global hoher Wettbewerbsdruck, geringeres Produktivitätswachstum, Alterung der Bevölkerung. Erwartet wird ein Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne um 0,2 Prozent zum Vormonat.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

Gesco: 0,35 EUR +++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ -IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 55,2 zuvor: 55,1

-FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 54,9

-DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,4 1. Veröff.: 59,4 zuvor: 58,1

-EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 56,6

-GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,1

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +179.000 gg Vm zuvor: +209.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,34% gg Vm

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,7 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 53,3

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 56,2 Punkte zuvor: 56,3 Punkte

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan August (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,3 1. Umfrage: 97,6 zuvor: 93,4

16:00 Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm +++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.470,70 0,02 Nikkei-225 19.650,32 0,02 Schanghai-Comp. 3.366,22 0,16

DAX 12.055,84 +0,44% DAX-Future 12.066,50 +0,37% XDAX 12.070,25 +0,36% MDAX 24.674,11 +0,58% TecDAX 2.292,62 +1,46% EuroStoxx50 3.421,47 +0,52% Stoxx50 3.041,61 +0,82% Dow-Jones 21.948,10 +0,25% S&P-500-Index 2.471,65 +0,57% Nasdaq-Comp. 6.428,66 +0,95% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,22 +3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Rückblick: Etwas fester - Ein tendenziell weiter nachgebender Euro und positive Konjunkturdaten stützten. Grund für die Euro-Schwäche waren zum einen zuletzt bessere US-Daten, zudem wurde auf die EZB-Sitzung in der kommenden Woche verwiesen. Die EZB habe ihren Unmut über die Euro-Stärke zum Ausdruck gebracht und dürfte dies auch in der kommenden Woche tun, hieß es. Carrefour sorgte mit schwachen Quartalszahlen und einem enttäuschenden Ausblick für Verdruss. Der Kurs knickte um 13,1 Prozent ein und belastete den gesamten Einzelhandelssektor. Dieser verlor 2,7 Prozent. Casino fielen um 2,8 Prozent. Colruyt gaben um 2,8 Prozent nach, Ahold Delhaize um 1,2 Prozent und Tesco um 0,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Für Metro ging es 2,1 Prozent nach unten. Zwar habe der Umsatz positiv überrascht, allerdings seien die Gewinnkennziffern wegen der Aufspaltung schwer zu beurteilen und der Ausblick fehle, hieß es im Handel zu den neuesten Geschäftszahlen. Die Elektronikkette Ceconomy, ebenfalls aus der alten Metro hervorgegangen, konnte derweil den Verlust im dritten Quartal senken. Die Aktie stieg um 3,2 Prozent. Positiv für Deutz wurde ein rascher Ausbau der Partnerschaft mit Liebherr gesehen. Deutz gewannen 3,9 Prozent. Medigene setzten den jüngsten Höhenflug fort und stiegen um weitere 19,1 Prozent auf 11,46 Euro. Wie das Analysehaus Equits anmerkte, kommt zunehmend Bewegung in den Sektor der Krebs-Immuntherapie angesichts der jüngsten Übernahme von Kite Pharma durch Gilead für 11,9 Milliarden Dollar.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,1% auf 12.070 Punkte

Die Medigene-Aktie hat ihre zweistelligen Gewinne aus dem regulären Handel noch ausgebaut. Die Aktie rückte nachrichtenlos um weitere 2,7 Prozent vor. Die Airbus-Aktie reagierte kaum auf die Aufnahme in den Stoxx-50-Index. Sie legte 0,2 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Nach den überraschend guten US-Konjunkturdaten zur Wochenmitte fielen die wöchentlichen Erstanträge sowie die persönlichen Einkommen und Ausgaben weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Doch bleibt die Inflation weiter schwach, was die US-Notenbank nicht dazu drängen dürfte, die Zinsen bald anzuheben. Der Einkaufsmanager Chicago für August fiel derweil etwas besser als erwartet aus. Energiewerte profitierten von erholten Ölpreisen. Am stärksten schnitten Pharmawerte ab, deren Sektorindex um 1,8 Prozent vorrückte. Bei den Einzelwerten standen Walt Disney im Fokus. Der Medienkonzern will offenbar im Zuge von Budgetkürzungen seine Sparte ABC Television umkrempeln und Stellen streichen. Die Aktie gab 1,6 Prozent nach. Für Semtech ging es um 3,7 Prozent nach unten. Der Zulieferer für die Halbleiterbranche hatte einen enttäuschenden Ausblick geliefert. Shoe Carnival schnellten um 22 Prozent nach oben nach guten Ergebnissen für das zweite Quartal. Genesco stürzten um 17 Prozent ab. Der Einzelhandelskonzern verfehlte im zweiten Quartal sowohl umsatz- wie auch gewinnseitig die Markterwartungen.

Die US-Anleihen zogen mit der schwachen Inflation an. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um einen Basispunkt auf 2,12 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.54 Uhr EUR/USD 1,1892 -0,2% 1,1919 1,1901 EUR/JPY 130,90 -0,1% 131,06 130,94 EUR/CHF 1,1422 +0,0% 1,1420 1,1429 GBP/EUR 1,0860 +0,0% 1,0846 1,0828 USD/JPY 110,09 +0,1% 109,95 110,01 GBP/USD 1,2915 -0,1% 1,2928 1,2888 Im Euro-Dollar-Paar kam es zu einer Achterbahnfahrt. Zunächst baute der Dollar seine üppigen Vortagesgewinne aus und drückte den Euro auf ein Tagestief bei 1,1823. Dann rückte der Euro wieder vor bis auf rund 1,19 Dollar, allerdings gab der Dollar auch zu anderen Währungen nach, wobei auch die gedämpften Inflationsdaten eine Rolle gespielt haben dürften. Ein wichtiges Datum werde der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sein, vor allem, weil mit den Stundenlöhnen auch Teuerungsdaten mitgeteilt würden, hieß es.

+++++ Rohstoffe +++++

Öl

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,93 47,23 -0,6% -0,30 -17,7% Brent/ICE 52,70 52,86 -0,3% -0,16 -10,3% Die Ölpreise erholten sich deutlich von den Vortagesabgaben. Dabei stützte der kräftige Rückgang bei den wöchentlichen US-Lagerdaten vom Vortag. Daneben blieb die Entwicklung in den von Sturm "Harvey" betroffenen Gebieten im Fokus. Mit der sich etwas entspannenden Lage dürften verstärkt die verursachten Schäden in den Fokus rücken, hieß es. Ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 2,8 Prozent auf 47,23 Dollar zu, für Brent ging es um 2,9 Prozent auf 52,31 Dollar nach oben. Auf Monatssicht indes hat der Ölpreis 6 Prozent verloren, während die Benzin-Futures auf den höchsten Satnd seit zwei Jahren kletterten. Allein am Donnerstag machte der auslaufende September-Kontrakt für Benzin einen zweistelligen Sprung, nachdem von der zweiwöchigen Schließung einer wichtigen Raffinerie in Texas berichtet wurde.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.319,39 1.321,23 -0,1% -1,84 +14,6% Silber (Spot) 17,53 17,58 -0,3% -0,05 +10,1% Platin (Spot) 996,25 998,85 -0,3% -2,60 +10,3% Kupfer-Future 3,08 3,08 +0,1% +0,00 +22,2% Der "sichere Hafen" Gold schaffte mit der weiterhin schwachen Inflation und damit der Aussicht auf anhaltend niedrige Zinsen den Sprung in positives Terrain und konnte anfängliche Verluste aufholen. Der Goldpreis kletterte um 1 Prozent auf 1.322 Dollar und näherte sich damit seinem Jahreshoch.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die Geschäftstätigkeit der chinesischen Industrie hat im August zum dritten Mal in Folge zugelegt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 51,6 Punkte von 51,1 im Juli. Es war der bisher zweithöchste Wert in diesem Jahr. "Insgesamt haben die Bedingungen im verarbeitenden Gewerbe sich dank einer stärkeren Nachfrage verbessert", sagte Volkswirt Zhengsheng Zhong von der CEBM Group. Der am Donnerstag bereits gemeldete offizielle Einkaufsmanagerindex war im August auf 51,7 von 51,4 im Juli gestiegebn.

INDEXÄNDERUNG

Airbus ersetzen BT Group im Stoxx-50. Die Änderung tritt mit Handelsbeginn am 18. September in Kraft.

VOLKSWAGEN

hat in der juristischen Aufarbeitung des Diesel-Skandals in den USA einen wichtigen Sieg eingefahren. Ein US-Bundesrichter in San Francisco entschied am Donnerstagabend, dass der Bundesstaat Wyoming den Autokonzern nicht wegen Schädigung der Umwelt durch dreckige Dieselfahrzeuge verklagen kann. Die Strafen, die aus Klagen der Kunden und aus Maßnahmen der Bundesbehörden resultierten, seien genug, stellte der Richter fest. Damit wurde womöglich ein beträchtliches juristisches Risiko aus dem Weg geschafft - nämlich das Risiko, dass die Bundesstaaten einzeln mit Bezugnahme auf den Clean Air Act und andere US-Umweltgesetze gegen Volkswagen klagen.

VOLKSWAGEN

Nach Überzeugung des Landgerichts Braunschweig haben Käufer eines Diesel-Pkw mit Manipulationssoftware keinen Anspruch auf Schadenersatz vom Hersteller. Eine entsprechende Klage gegen die Volkswagen AG wies das Landgericht ab. Zwar verstoße eine Abschalteinrichtung gegen geltendes Recht. Die Typengenehmigung habe aber dennoch weiter bestand und die Nutzung des Autos im öffentlichen Straßenverkehr sei daher weiterhin möglich.

LEONI

hat nach Informationen der FAZ über Jahre zu geringe Lizenzgebühren an Microsoft, SAP und andere IT-Unternehmen gezahlt. Der Betrag summiere sich auf mehr als 20 Millionen Euro. Erst eine externe Überprüfung der Wirtschaftsprüfer von KPMG habe die Misere ans Licht gebracht.

APPLE

hat Medienvertreter für den 12. September in das neue Steve-Jobs-Theater auf den neuen Apple-Campus eingeladen. Bei der Veranstaltung dürfte laut zahlreichen Medienberichten das mit Spannung erwartete neue iPhone vorgestellt werden.

THOMAS COOK / AIR BERLIN

Die zum Thomas Cook-Konzern gehörende Ferienfluggesellschaft Condor erwägt nach SZ-Informationen, die angeschlagene Air Berlin als Ganzes zu übernehmen. Branchenkreisen zufolge hat es erste Gespräche mit Air Berlin-Sachwalter Lucas Flöther gegeben, ein formelles Angebot steht aber noch aus. Alternativ prüfe Condor auch, sich nur um Teile der insolventen Firma zu bewerben.

VIVENDI

hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Das Wachstum wurde vor allem von der Sparte Universal Music Group getragen, während sich die Lage bei Canal Plus leicht erholte. Der Konzernumsatz stieg um 8,7 Prozent auf 2,77 Milliarden Euro. Das EBITA legte um 16 Prozent auf 203 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein den Aktionären zurechenbarer Gewinn von 75 Millionen Euro, gut 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im laufenden Jahr 2017 rechnet Vivendi weiterhin mit einem Wachstum des Umsatzes um mehr als 5 Prozent und des EBITA um rund 25 Prozent. In der Prognose sei der Beitrag der 59,2-prozentigen Beteiligung an der Werbeagentur Havas noch nicht enthalten, deren Übernahme Vivendi im Mai angekündigt und im Juli durchgeführt hatte.

VOLVO

wird ab dem Jahr 2019 nur noch Fahrzeuge mit Elektromotor auf den Markt bringen, wie Vorstandschef Håkan Samuelsson dem Handelsblatt sagte.

