Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Im Atomstreit mit Nordkorea hat US-Außenminister Rex Tillerson die jüngste "Zurückhaltung" Pjöngjangs gewürdigt. Er sei froh zu sehen, dass Nordkorea "ein gewisses Maß an Zurückhaltung" geübt habe, welches es so zuletzt nicht gegeben habe, sagte Tillerson. Er verwies darauf, dass Pjöngjang seit der Verhängung neuer UN-Sanktionen keine Atom- oder Raketentests vorgenommen habe. "Wir müssen noch mehr von ihrer Seite sehen, aber ich will die Schritte anerkennen, die sie bislang unternommen haben", sagte der Minister. Er äußerte zugleich die Hoffnung, dass es "irgendwann in der nahen Zukunft" möglicherweise Gespräche zwischen Pjöngjang und Washington geben könne, die zur Abrüstung und einer friedlichen Lösung führten. Im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm hatte sich der Ton zwischen Washington und Pjöngjang zuvor deutlich verschärft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 HP Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 54,7

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,3

16:00 Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -1,7 zuvor: -1,7

16:30 Rohöllagerbestände (Woche) +++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.448,70 -0,17% Nikkei-225 19.436,64 +0,27% Hang-Seng-Index Geschlossen Kospi 2.361,86 -0,15% Shanghai-Composite 3.287,67 -0,08% S&P/ASX 200 5.734,00 -0,28% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Händler berichten von Zurückhaltung der Anleger vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt. In Hongkong bleibt die Börse am Mittwoch wegen einer Sturmwarnung geschlossen. Taifun Hato nähert sich der Region, weshalb die örtlichen Behörden die höchste Warnstufe 10 ausgegeben haben. Der japanische Aktienmarkt profitiert unterdessen davon, dass der Dollar zum Yen wieder etwas Boden gutgemacht hat. An der Börse in Schanghai belastet nach Angaben aus dem Handel der Rückgang der Metall-Terminkontrakte. Der australische Aktienmarkt wird von der schwergewichteten Commonwealth Bank of Australia nach unten gezogen, deren Aktie 0,5 Prozent verliert. Der Bank droht eine Aktionärsklage im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen. Technologiewerte sind in der ganzen Region gefragt, nachdem es am Dienstag an der Nasdaq in den USA besonders kräftig nach oben gegangen war. In Taiwan gewinnen die Aktien der Apple-Zulieferer Hon Hai und Largan 0,9 und 1,3 Prozent.In Seoul steigt die Aktie von Schwergewicht Samsung Electronics um 0,7 Prozent und verhindert damit deutlichere Verluste im südkoreanischen Leitindex Kospi.

US-NACHBÖRSE

Mit heftigen Kursverlusten haben sich die Aktien von La-Z-Boy und Cree am Dienstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Der LED-Maschinen-Spezialist Cree hatte zwar in seinem vierten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten, stellte aber für das erste Geschäftsquartal ein niedrigeres bereinigtes Ergebnis je Aktie in Aussicht, als Analysten bislang erwartet hatten. Cree verbilligten sich um 8,4 Prozent. La-Z-Boy stürzten um 14,2 Prozent auf 26,80 Dollar ab. Der Anbieter von Polstermöbeln hatte in seinem ersten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt. Salesforce.com verloren 1,3 Prozent, obwohl der Softwarekonzern seinen Ausblick erneut angehoben hatte. Beobachter bemängelten, dass die Umsatzprognose deutlicher erhöht wurde als die Gewinnerwartung. Das läuft laut den Analysten von Mizuho auf eine Senkung der Margenziele heraus. Dean Foods zeigten sich unverändert, nachdem der Finanzvorstand des Unternehmens angekündigt hatte, dass er das Unternehmen zum 1. September verlassen werde.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.899,89 0,90 196,14 10,81 S&P-500 2.452,51 0,99 24,14 9,54 Nasdaq-Comp. 6.297,48 1,36 84,35 16,99 Nasdaq-100 5.873,33 1,50 86,80 20,76

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 688 Mio 713 Mio Gewinner 2.122 1.487 Verlierer 844 1.440 unverändert 124 153 Fest - Das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole verdrängte weitgehend die zuletzt eher belastenden politischen Themen und erhöhte die Risikofreude bei den Investoren. Vor allem Aktien aus dem Einzelhandels- und Technologiesektor waren gesucht. Der Dow verzeichnete das größte Tagesplus seit rund vier Monaten. Für Macy's ging es 4,6 Prozent hoch. Das Unternehmen hat eine Führungskraft von Ebay angeheuert und plant zudem eine Verschlankung des Vorstands. Unerwartet schwache Geschäftszahlen zum vierten Quartal schickten die Papiere des Kosmetik-Konzerns Coty um 9,4 Prozent nach unten. Für Chevron ging es um 0,5 Prozent nach oben. Der US-Ölkonzern steht angeblich vor einem Führungswechsel. CEO John Watson plane seinen Rückzug, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,22 3,3 2,18 -22,8 30 Jahre 2,79 2,3 2,76 -28,1 Die US-Anleihen gaben einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder ab. Die Blicke seien vor allem auf den Freitag gerichtet, wenn sich US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi in Jackson Hole äußerten, so ein Teilnehmer. Vor allem Aussagen zu weiteren Zinsschritten in den USA und der weiter unter der Fed-Zielmarke von 2 Prozent liegenden Inflation würden mit Spannung erwartet. Die Rendite zehnjähriger Anleihen legte um 3 Basispunkte auf 2,22 Prozent zu.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1758 -0,0% 1,1764 1,1791 +11,8% EUR/JPY 128,72 -0,1% 128,91 128,92 +4,7% EUR/GBP 0,9172 -0,0% 0,9175 0,9166 +7,6% GBP/USD 1,2820 -0,0% 1,2824 1,2864 +3,9% USD/JPY 109,48 -0,1% 109,59 109,33 -6,3% USD/KRW 1131,40 -0,1% 1132,28 1134,88 -6,3% USD/CNY 6,6617 -0,0% 6,6624 6,6553 -4,1% USD/CNH 6,6638 -0,0% 6,6670 6,6619 -4,5% USD/HKD 7,8257 -0,0% 7,8264 7,8251 +0,9% AUD/USD 0,7894 -0,2% 0,7913 0,7935 +9,4% Der Dollar erholte sich auf breiter Front. Gegenüber dem Euro holte er die Vortagesabgaben fast vollständig auf. Im späten US-Handel stand der Euro bei 1,1758 Dollar nach einem Tageshoch bei 1,1824 Dollar. Neben Spekulationen rund um das bevorstehende Notenbankertreffen in Jackson Hole wurde die Dollarstärke auch im Zusammenhang mit der zuletzt scheinbaren verbalen Entspannung zwischen den USA und Nordkorea gesehen. Die damit wieder höhere Risikofreude stütze den Dollar auch gegenüber den sogenannten sicheren Häfen Schweizer Franken und Yen.

Rohstoffe

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,72 47,83 -0,2% -0,11 -16,3% Brent/ICE 51,75 51,87 -0,2% -0,12 -11,9% Einen volatilen Handel verzeichneten die Ölpreise, die am Vortag unter Druck gekommen waren. Den Anlegern missfiel, dass die Ölproduktion der Opec im Juli unerwartet zulegte. Nach Bekanntgabe der Vorratsdaten des American Petroleum Insitute (API) im späten Geschäft gaben die Preise etwas nach. Den Daten zufolge sanken die Rohölvorräte, während die gerade in der Urlaubssaison besonders beachteten Bestände an Benzin um 1,4 Millionen Barrel zulegten. Der September-Kontrakt für Öl der US-Sorte WTI stieg an seinem letzten Handelstag zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 47,64 Dollar je Barrel. Der nun führende Oktober-Kontrakt verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 47,83 Dollar.

Im asiatisch dominierten Handel am Mittwochmorgen geben die Ölpreise noch etwas nach. Die Akteure warten gespannt darauf, ob die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Regierung die Entwicklung bestätigen, die sich in den API-Daten widerspiegelte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,69 1.284,73 +0,1% +0,96 +11,7% Silber (Spot) 17,01 16,98 +0,1% +0,02 +6,8% Platin (Spot) 976,65 977,00 -0,0% -0,35 +8,1% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,2% -0,01 +18,2% Der Preis für die Feinunze Gold reduzierte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.291 Dollar, auch belastet vom anziehenden Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert. Er fiel damit zwar auf den tiefsten Stand seit gut einer Woche, blieb allerdings in Reichweite des jüngsten Jahreshochs bei 1.301 Dollar. "Wenn man von den Verlusten am Dienstag absieht, dann bleibt der Goldpreis mit den weiter bestehenden geopolitischen Unsicherheiten und den politischen Entwicklungen in Washington gesucht", sagte eun Analyst.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die Verbraucherpreise in Malaysia sind im Juli zum Vorjahr um 3,2 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 3,4 Prozent erwartet.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im Juli zum Vorjahr um 0,6 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

SÜDKOREA/USA

Die von US-Präsident Donald Trump gewünschte Neuverhandlung des bilateralen Handelsabkommens mit Südkorea ist in weite Ferne gerückt. Vorgespräche über die Aufnahme von Verhandlungen seien ergebnislos verlaufen, sagte der südkoreanische Handelsminister Kim Hyun Chong. "Wir haben mit der unilateralen Forderung der USA nach Neuverhandlungen nicht übereingestimmt", sagte Kim. Den US-Unterhändlern sei erklärt worden, dass das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten "das Ergebnis einer Reihe komplexer Faktoren" und keine direkte Folge des 2012 in Kraft getretenen Freihandelsabkommens mit Südkorea sei.

BHP BILLITON

geht einen weiteren Schritt auf die Investoren zu und besetzt zwei freie Plätze im Board mit erfahrenen Managern. Zuvor hatte BHP angekündigt, aus dem schwierigen Schieferölgeschäft auszusteigen, nachdem der aktivistische Investor Elliott monatelang dafür geworben hatte. Vor diesem Hintergrund wurden auch Rufe anderer Investoren laut, das Board stärker mit Direktoren zu besetzen, die Branchenerfahrung vorweisen können.

BLACKSTONE

Der Finanzinvestor könnte schon drei Jahre nach der Milliardenübernahme den US-Autozulieferer Gates an die Börse bringen. Informierte Personen sagten, dass Gates bei einem Gang aufs Börsenparket mit 8 bis 9 Milliarden US-Dollar bewertet werden könnte. Es sei unklar, ob in dieser Bewertung Schulden des Unternehmens bereits berücksichtigt seien. Unklar sei auch, ob Blackstone einen Börsengang von Gates letztlich auch auf den Weg bringe.

LG ELECTRONICS

will künftig Komponenten für Elektroautos in den USA fertigen. Das Unternehmen wird für 25 Millionen US-Dollar eine Fabrik im Bundesstaat Michigan errichten. Das neue US-Werk soll Batterien für Elekrofahrzeuge produzieren. Seit vergangenem Jahr liefert LG Teile für den Chevrolet Bolt EV von General Motors.

WAL-MART

hat sich im Wettbewerb mit Amazon einen Partner aus den Silicon Valley gesucht. Der Konzern tut sich mit Google zusammen und forciert damit seinen Kampf um Kunden im Internet. Es geht ihm dabei vor allem um das Bestellen per Sprachsteuerung.

