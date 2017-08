Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

=== +++++ TAGESTHEMA +++++

Nach dem Abschuss einer nordkoreanischen Rakete über Japan hinweg hat sich die internationale Staatengemeinschaft geschlossen gegen die Regierung in Pjöngjang gestellt. Der UN-Sicherheitsrat nahm einstimmig eine Erklärung an, die den Test "entschieden" verurteilte und Pjöngjang zum Stopp seiner Raketentests aufforderte. Ungeachtet der weltweiten Empörung kündigte Nordkorea an, weitere Raketen in Richtung Pazifik abzufeuern. "Der Sicherheitsrat betont, dass diese Handlungen Nordkoreas nicht nur eine Bedrohung für die Region sind, sondern für alle UN-Mitgliedstaaten", heißt es in der Erklärung, die nach einer dreistündigen Dringlichkeitssitzung von allen 15 Mitgliedern angenommen wurde. Der Sicherheitsrat sei "äußerst besorgt", dass Nordkorea mit seinen Handlungen "vorsätzlich den regionalen Frieden und die Stabilität" gefährde. Nordkorea müsse sich an UN-Resolutionen halten, sein Atom- und Raketenprogramm einstellen und auf "Provokationen" verzichten, forderte der Sicherheitsrat. Die von den USA entworfene Erklärung lobte ausdrücklich die "Bemühungen von Mitgliedern des Sicherheitsrates und anderer Staaten, eine friedliche und umfassende Lösung durch Dialog herbeizuführen".

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +178.000 Stellen

14:30 BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq zuvor: +1,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,0% gg Vq 1. Veröff.: +1,0% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq

16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.449,10 +0,08% Nikkei-225 19.500,70 +0,71% Hang-Seng-Index 28.023,08 +0,93% Kospi 2.366,97 +0,09% Schanghai-Composite 3.363,53 -0,05% S&P/ASX-200 5.669,20 +0,00%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Nachdem Anleger bereits am Vortag an den asiatischen Finanzmärkten besonnen auf den Nordkoreaschreck mit dem erneuten Abschuss einer Rakete über Japan hinweg reagiert haben, entspannt sich die Lage am Mittwoch weiter: Vermeintlich sichere Häfen verlieren an Attraktivität und am Aktienmarkt sind Erholungsansätze zu beobachten. Das wieder steigende Interesse an risikoreichen Vermögenswerten wie Aktien zeige, wie wenig Anleger an eine militärische Auseinandersetzung auf der Koreanischen Halbinsel glaubten, heißt es. Nach dem rasanten Anstieg des vermeintlich sicheren Yen am Vortag kommt die japanische Währung wieder deutlich zurück. Der schwächere Yen stützt die Börse in Tokio wegen der dort gelisteten exportlastigen Aktien. Exportwerte wie Mitsubishi Motors, Mazda oder Sony ziehen zwischen 1 und über 2 Prozent an. Autowerte werden auch von der Fantasie gestützt, dass viele Besitzer hochwassergeschädigter Autos in den USA ihre Fahrzeuge ersetzen dürften. In Hongkong stützen die Aufschläge des Schwergewichts Tencent von 1,6 Prozent, auch Finanzwerte sind gesucht. In Südkorea stabilisieren sich die Kurse weiter, wenngleich höhere Tagesgewinne nicht gehalten werden. Wie sehr der Nordkoreaschreck ausgepreist wird, lässt sich am Goldmarkt erkennen. Wurden am Vortag noch Goldpreise über 1.325 Dollar je Feinunze aufgerufen - die höchsten seit elf Monaten, sind es aktuell nur noch 1.312 Dollar. Am chinesischen Aktienmarkt sind Aktien von Fluggesellschaften gesucht. Ein festerer Yuan hat die Ergebnisse einiger Fluglinien im ersten Halbjahr gestützt, wie Daten belegen. Ein optimistischer Ausblick treibt den Kurs von Shimao Property um knapp 16 Prozent.

US-NACHBÖRSE

H&R Block sanken um 3,5 Prozent. Die Verluste der Gesellschaft im ersten Quartal waren etwas üppiger als befürchtet ausgefallen. Ollie's Bargain Outlet verbilligten sich um 3,3 Prozent, nachdem die Schnäppchenmarktkette die Umsatz- und Gewinnerwartungen in der zweiten Periode übertroffen hatte. Auch der Ausblick wurde angehoben. Die negative Marktreaktion erklärten Händler mit dem negativen Sentiment für Konsumwerte am Vortag. Für ScanSource ging es derweil nach Geschäftsausweis zum vierten Quartal um 3,7 Prozent talwärts. Der Kurs von AeroVironment schnellte nach Erstquartalszahlen um 10,3 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.865,37 0,26 56,97 10,64 S&P-500 2.446,30 0,08 2,06 9,27 Nasdaq-Comp. 6.301,89 0,30 18,87 17,07 Nasdaq-100 5.862,14 0,41 24,06 20,53

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 681 Mio 705 Mio Gewinner 1.440 1.383 Verlierer 1.491 1.582 unverändert 157 130 Etwas fester - Die Aktienkurse erholten sich im Verlauf von moderaten Verlusten im frühen Geschäft. Einmal mehr zeigte sich, dass politische Börsen rasch vorübergehen, auch wenn der Konflikt mit Nordkorea den Anstieg bremste. Für etwas Beruhigung sorgte auch die Reaktion von US-Präsident Donald Trump , die an den Märkten als relativ maßvoll gesehen wurde. Trump hatte gesagt, alle Optionen lägen auf dem Tisch. Der vorbörslich veröffentliche Case-Shiller-Hauspreisindex traf mit einem Plus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr exakt die Prognose der Ökonomen. Unerwartet stark fiel hingegen das Verbrauchervertrauen für August aus und sendete ein positives Konjunkrtursignal. Weiter unter Druck standen die Versicherungswerte in Anbetracht der enormen Schäden, die der Hurrikan "Harvey" anrichtet. Für Finish Line ging es um 18 Prozent abwärts. Das Unternehmen hatte seine Jahresziele massiv gesenkt und auf eine enttäuschende Umsatzentwicklung verwiesen. Im Gefolge fielen Nike um 1,9 Prozent, Foot Locker um 1,5 Prozent und Under Armour um 3 Prozent. Best Buy sausten 11,9 Prozent nach unten. Der Elektronik-Einzelhändler will verstärkt Mittel aufwenden, um das Online-Geschäft anzukurbeln. United Technologies kletterten um 2,9 Prozent. Der Konzern steht offenbar vor einem enormen Zukauf. Der Konzern wolle Rockwell Collins für mehr als 20 Milliarden US-Dollar übernehmen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Rockwell Collins stiegen um 2,1 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,31 -2,0 1,33 10,7 10 Jahre 2,13 -3,0 2,16 -31,8 30 Jahre 2,74 -1,4 2,75 -32,7

Für die Notierungen der US-Anleihen ging es weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 3 Basispunkte auf 2,13 Prozent. Zwischenzeitlich war sie noch tiefer gesunken und hatte das niedrigste Niveau seit Ende 2016 erreicht, wie ein Teilnehmer anmerkte.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.47 Uhr % YTD EUR/USD 1,1969 +0,0% 1,1968 1,2063 +13,8% EUR/JPY 131,38 +0,1% 131,20 130,81 +6,9% EUR/GBP 0,9258 -0,0% 0,9262 0,9304 +8,6% GBP/USD 1,2927 +0,0% 1,2921 1,2965 +4,8% USD/JPY 109,77 +0,1% 109,64 108,45 -6,1% USD/KRW 1122,35 -0,2% 1124,96 1125,50 -7,0% USD/CNY 6,5834 -0,2% 6,5968 6,5956 -5,2% USD/CNH 6,5869 -0,3% 6,6053 6,5991 -5,6% USD/HKD 7,8252 +0,0% 7,8245 7,8243 +0,9% AUD/USD 0,7987 +0,5% 0,7950 0,7965 +10,7%

Der Yen als sicherer Hafen konnte seine Aufschläge mit der im Verlauf des Tages wieder etwas abebbenden Spannung zwischen den USA und Nordkorea und damit einhergehend wieder zunehmenden Risikobereitschaft nicht halten. Der Dollar erholte sich vom Tagestief 108,26 Yen auf 109,74 Yen im späten Geschäft. Ein ähnliches Muster zeigte sich im Euro-Dollar-Paar, wo der Anstieg der Gemeinschaftswährung abgebremst wurde. Nach einem neuen Zweieinhalbjahreshoch bei 1,2070 Dollar fiel der Euro wieder unter 1,20 Dollar zurück und stand schließlich bei 1,1953.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,32 46,44 -0,3% -0,12 -18,8% Brent/ICE 51,80 52 -0,4% -0,20 -11,8%

Die Ölpreise bewegten sich nur noch wenig, nachdem sie am Montag kräftig unter Druck gestanden hatten. Die Schließung der Raffinerien in den von "Harvey" betroffenen Regionen dürfte zu einer reduzierten Ölnachfrage führen, so ein Teilnehmer. Es dürften rund 2 Millionen Barrel Rohöl pro Tag weniger verarbeitet werden, schätzte Rohstoff-Stratege Michael Tran von RBC Capital. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,3 Prozent auf 46,44 Dollar. Für Brent ging es dagegen um 0,2 Prozent auf 52,00 Dollar nach oben. Der Spread zwischen den beiden Ölsorten ist mittlerweile auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Dass laut den spät am Abend veröffentlichten Daten des Branchenverbands API die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche mit 5,8 Millionen Barrel deutlich stärker gesunken sind als es in der Prognose eines Rückgangs von 1,8 Millionen für die offiziellen Daten am Mittwoch heißt, sorgte für keine stärkeren Impulse mehr. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch zeigen sich die

Ölpreise kaum verändert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,50 1.309,42 +0,2% +2,08 +13,9% Silber (Spot) 17,44 17,40 +0,2% +0,04 +9,5% Platin (Spot) 996,65 995,55 +0,1% +1,10 +10,3% Kupfer-Future 3,09 3,08 +0,4% +0,01 +22,6%

Mit der neuen Provokation aus Nordkorea war zunächst der sichere Hafen Gold gefragt, doch im späten Verlauf machte sich auch hier etwas Entspannung breit. Zudem litt der Goldpreis auch unter dem wieder etwas höheren Dollar. Der Preis für die Feinunze hatte bei 1.326,08 Dollar ein neues Jahreshoch markiert. Im späten Geschäft lag er wieder unverändert bei 1.309 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

WIRBELSTURM HARVEY

Aus Angst vor Plünderungen ist in der überschwemmten US-Metropole Houston eine nächtliche Ausgangssperre verhängt worden. Unterdessen wurden Anwohner einer im Überschwemmungsgebiet liegenden Chemiefabrik in Texas in Sicherheit gebracht. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, teilten die Behörden mit. Der französische Konzern Arkema, dem die Fabrik in Harris County gehört, erklärte, die Anlage sei überschwemmt. Es sei möglich, dass Chemikalien reagierten und ein Feuer ausbreche, das eine schwarze Rauchwolke auslöse.

KONJUNKTUR JAPAN

Der japansiche Einzelhandelsumsatz ist im Juli zum Vorjahr um 1,9 Prozent gestiegen. In den Supermärkten sank er um 0,2 Prozent.

BANK OF AMERIKA

Investor Warren Buffett ist mit der Ausübung von Optionen zum Kauf von Bank-of-America-Aktien zum größten Aktionär der US-Bank aufgestiegen und hat damit einen Milliardengewinn erzielt - zumindest auf dem Papier.

UBER/EXPEDIA

Expedia-Chef Dara Khosrowshahi will den ihm angebotenen Chefposten bei Uber Technologies übernehmen. Khosrowshahi äußerte sich erstmals öffentlich, seitdem der Mitfahrdienst Uber ihn als neuen CEO ausgewählt hat. Gegenüber dem Wall Street Journal sagte er, dass der Vertrag noch ausgearbeitet werde, er den neuen Job aber übernehmen wolle.

