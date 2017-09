Aus Zeichen des Protestes gegen US-Präsident Donald Trump sind am Sonntag zahlreiche Football-Spieler in den Stadien des Landes vor dem Spiel niedergekniet. Die US-Fernsehsender zeigten die Spieler in dieser Pose am Spielfeldrand, nachdem sich Trump mit den US-Sportstars angelegt hatte.

Die von US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochene Abschaffung von "Obamacare" droht endgültig zu scheitern. Der republikanische Senator John McCain erklärte, er könne nicht "guten Gewissens" für den Rückbau des Gesundheitssystems stimmen.

ATOMABKOMMEN IRAN

Der neuerliche Raketentest des Iran stellt nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump das internationale Atomabkommen mit Teheran erneut in Frage. "Iran hat gerade eine ballistische Rakete getestet, die in der Lage ist, Israel zu erreichen", schrieb Trump auf Twitter. "Sie arbeiten zudem mit Nordkorea zusammen. Wir haben kein gutes Abkommen!"

INNENPOLITIK NEUSEELAND

In Neuseeland könnten Rechtspopulisten künftig mitregieren. Die konservative National-Partei von Regierungschef Bill English entschied die Parlamentswahl zwar für sich. Für eine Regierungsbildung ist sie jedoch auf die New Zealand First (NZF) unter Winston Peters angewiesen, ebenso wie die Labour-Partei unter Jacinda Ardern, die sich noch Hoffnungen auf einen Machtwechsel machte.

ERDBEBEN MEXIKO

Vier Tage nach dem zerstörerischen Erdbeben ist Mexiko am Samstag erneut von einem starken Beben erschüttert worden. Nach Angaben des nationalen seismologischen Instituts und der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben die Stärke 6,1.

SANKTIONEN VENEZUELA

Kanada hat im Konflikt zwischen Regierung und Opposition in Venezuela Sanktionen gegen das lateinamerikanische Land verhängt. Mit der Maßnahme sende Ottawa eine "klare Botschaft an Schlüsselfiguren des Maduro-Regimes, dass ihr antidemokratisches Verhalten Konsequenzen hat", erklärte Außenministerin Chrystia Freeland.

BOEING/CHINA DEVELOPMENT BANK

Die China Development Bank hat Großaufträge bei Boeing und Airbus platziert. Auf der Einkaufsliste stehen 60 Maschinen von Boeing zu einem gesamten Listenpreis von 7,4 Milliarden US-Dollar. Diese sollen im Zeitraum von 2019 bis 2024 ausgeliefert werden. Zudem haben die Chinesen 45 Flugzeuge bei Airbus zum Preis von 5,2 Milliarden Dollar eingekauft.

FACEBOOK

hat angesichts des Widerstands von Investoren von seinen Plänen Abstand genommen, seine Aktienstruktur zugunsten seines Gründers und CEO Mark Zuckerberg zu ändern. Ursprünglich wollte Zuckerberg die bisherige Struktur, bestehend aus zwei Aktienklassen, durch drei Aktienkategorien, darunter eine ohne Stimmrechte, ersetzen.

GE

ABB stärkt seinen Elektrifizierungsbereich und kauft für 2,6 Milliarden US-Dollar die GE Industrial Solutions.

GM

streicht die Nachtschicht in seinem SUV-Werk in Tennessee und entlässt die Arbeiter der betroffenen Schicht - ein Zeichen, dass die Kaufzurückhaltung der US-Kunden mittlerweile auch auf die bislang so beliebten SUV-Modelle übergegriffen hat. Nach Angaben eines GM-Sprechers sind rund 1.000 Arbeiter von den Streichungen betroffen.

UBER

Der Fahrdienstvermittler Uber, der in London vor dem Aus steht, will auf die Behörden zugehen und setzt auf Verhandlungen. Man wolle sich mit den Aufsichtspersonen treffen und bereite zudem einen Einspruch gegen den drohenden Entzug der Betriebsgenehmigung vor, erklärte das US-Unternehmen.

CANYON

Die von China unterstützte Investmentgesellschaft Canyon Bridge Capital Partners, die zuletzt mit der Übernahme des US-Halbleiterhersteller Lattice Semicondurctor am Veto von US-Präsident Donald Trump gescheitert war, übernimmt nun einen Chipentwickler aus Großbritannien. Für 550 Millionen britische Pfund kauft der Investor den Noch-Apple-Zulieferer Imagination Technologies.

