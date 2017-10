Beim Goldpreis setzte sich die Erholung nach den jüngsten deutlichen Abgaben fort. Gestützt wurde diese vom etwas schwächeren Dollar, der Edelmetall für Investoren aus anderen Währungsräumen interessanter macht. Gold dürfte nach Ansicht der Commerzbank weiter gefragt sein, zum Beispiel wegen der politischen Unsicherheiten in Europa. Zuletzt hatte vor allem die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA den Goldpreis belastet. Der Preis für die Feinunze legte um 0,3 Prozent auf 1.275 Dollar zu.

POLITIK USA

Der mehrfach von Donald Trump brüskierte US-Außenminister soll laut einem Medienbericht den Präsidenten hinter verschlossenen Türen als "Deppen" beschimpft und im Sommer kurz vor dem Rücktritt gestanden haben. Tillerson sagte jedoch am Mittwoch in Washington, er habe nie in Betracht gezogen, seinen Posten zu räumen. Trump erklärte, er habe "volles Vertrauen" in seinen Außenminister.

NORDKOREA-KONFLIKT

Ein Experte des US-Auslandsgeheimdienstes CIA hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un als "vernünftig" bezeichnet. "Hinter all dem Gepoltere ist Kim Jong Un ein vernünftiger Akteur", sagte Yong Suk Lee von der Nordkorea-Abteilung der CIA am Mittwoch. "In diesem Land tendieren wir dazu, seine konservative Einstellung zu unterschätzen." US-Präsident Donald Trump hatte Kim mehrfach "verrückt" genannt.

US-NOTENBANK

Die US-Notenbank-Präsidentin Janet Yellen hat in ihrer Rede auf der Konferenz der Federal Reserve von St. Louis keine Aussagen zur Geldpolitik oder zu den wirtschaftlichen Aussichten des Landes gemacht. An den Märkten war die Rede mit Spannung erwartet worden, weil man sich Fingerzeige zur Geldpolitik erhofft hatte. Yellen konzentrierte sich stattdessen auf die Regulierung des Bankensektors. Diese dürfe für die Branche nicht über Gebühr belastend sein, so Yellen

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Aug Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt -0,6% (PROG: +0,3%)

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Sep +3,4% gg Vorjahr (PROG +3,2%)

Verbraucherpreise Kernrate Sep +3,3% gg Vorjahr

CHINA FISHERY

Die Versteigerung der wichtigsten Teile der insolventen China Fishery Group Ltd soll mindestens 1,15 Milliarden US-Dollar erlösen. Ein entsprechendes Mindestgebot nannten die mit dem Insolvenzverfahren beauftragten Anwälte. Einer der größten Produzenten von Fischmehl und -öl hatte am Dienstag Gläubigerschutz beantragt.

