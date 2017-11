Der Dollar stand etwas unter Abgabedruck. Die andauernde Unsicherheit über die geplante US-Steuerreform laste weiter auf dem Greenback, hieß es. Im späten US-Handel ging der Euro mit rund 1,1650 Dollar um und damit fast auf Tageshoch. Die Analysten der UBS sehen den Euro Ende kommenden Jahres bei 1,25 Dollar. "Die Erholung in den USA sticht längst nicht mehr heraus im Vergleich mit dem Rest der Welt", so die Experten. Europa stehe vor einem weiteren Jahr des Wachstums und sei dem US-Wachstum dicht auf den Fersen.

Der Yen hatte schon im asiatischen Handel kräftig auf aufgewertet. Die Ratsmitglieder der Bank of Japan sind nicht gewillt, die monetären Bedingungen trotz der trägen Inflation weiter zu lockern. Der Dollar lag zuletzt bei 113,30 Yen nach einem Tageshoch bei 114,07 Yen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.285,40 1.285,03 +0,0% +0,38 +11,6%

Silber (Spot) 17,03 16,99 +0,2% +0,04 +6,9%

Platin (Spot) 937,95 939,50 -0,2% -1,55 +3,8%

Kupfer-Future 3,10 3,09 +0,3% +0,01 +22,6%

Der schwächelnde Dollar und die Verluste an den Aktienmärkten, die politischen Entwicklungen in Saudi-Arabien und die Sorgen um die US-Steuerreform verschafften dem Goldpreis abermals Auftrieb. Der Preis für das als Fluchthafen in Krisenzeiten gesuchte Edelmetall legte um 0,4 Prozent 1.286 Dollar zu und lag damit auf dem höchsten Stand seit drei Wochen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

NEWS CORP

hat im ersten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert und wieder einen Gewinn geschrieben.Der Umsatz stieg in drei Monaten per Ende September um 5 Prozent auf 2,06 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 68 Millionen Dollar oder 12 Cent je Aktie. Bereinigt lag der Gewinn bei 7 Cent je Aktie. Das war mehr als die von Thomson Reuters befragten Analysten mit einem bereinigten Gewinn von 1 Cent bei Einnahmen von 1,98 Milliarden Dollar erwartet hatten.

NINTENDO

will Kreisen zufolge im kommenden Jahr das Produktionstempo bei seiner Spielekonsole Switcherhöhen. Die Firma entwerfe einen Plan, um 25 Millionen bis 30 Millionen Geräte in seinem nächsten Geschäftsjahr ab April 2018 zu fertigen, sagten mit der Sache vertraute Personen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2017 01:42 ET (06:42 GMT)