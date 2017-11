Die Pazifik-Anrainerstaaten haben sich im Grundsatz auf eine Fortsetzung des transpazifischen Freihandelsabkommens TPP ohne die USA verständigt. Nach dem Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Pakt im Januar hätten sich die übrigen TPP-Staaten auf den "Rahmenplan" für eine neue Partnerschaft geeinigt, erklärte Kanadas Handelsminister Francois-Philippe Champagne in Vietnam.

KONJUNKTUR CHINA

Eine Rabattschlacht zum "Single-Tag" hat Chinas Online-Händlern am Samstag Einnahmen in Milliardenhöhe beschert. Ab Mitternacht machten sich unzählige chinesische Verbraucher auf Schnäppchenjagd im Internet. Der größte Online-Händler des Landes, Alibaba, vermeldete nach 18 Stunden Zahlungseingänge im Umfang von knapp 21 Milliarden Dollar womit die Rekordeinnahmen von 17,8 Milliarden im Vorjahr überschritten wurden.

NORDKOREA

Chinas Staatschef Xi Jinping hat nach Worten von US-Präsident Donald Trump einer Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea zugestimmt. Unterdessen haben inmitten der Spannungen mit Nordkorea die USA und Südkorea ein großes gemeinsames Militärmanöver im Westpazifik begonnen.

VENEZUELA

Gnadenfrist für das vom Staatsbankrott bedrohte Venezuela: Eine für Freitag geplante Entscheidung von Gläubigern des hochverschuldeten Landes ist vertagt worden. Der Ausschuss will sich am Montag erneut in New York treffen, um weiter über die Frage zu beraten. Venezuela muss bis Montag Schulden in Milliardenhöhe zurückzahlen - ansonsten droht der Staatsbankrott.

BOEING

hat auf der Branchenmesse in Dubai einen weiteren Milliardenauftrag eingeheimst. Azerbaijan Airlines bestellte fünf 787 Dreamliner. Der Auftrag hat eine Volumen von 1,9 Milliarden US-Dollar nach Listenpreis. Außerdem will die Airline zwei größere Frachtflugzeuge von Boeing erwerben. Zuvor hatte Emirates bereits eine Order im Volumen von 15 Milliarden Dollar über 40 Dreamliner verkündet.

BROOKFIELD PROPERTY / GGP

Das Immobilienunternehmen Brookfield Property Partners will den Betreiber von Einkaufszentren GGP für 14,8 Milliarden US-Dollar übernehmen. Brookfield ist schon an GGP beteiligt, wolle aber nun 23 Dollar je Aktie für die restlichen 66 Prozent bieten, berichten mehrere Informanten.

GENERAL ELECTRIC

Der neue GE-Chef will am Montag Klarheit darüber schaffen, wie es mit dem schwächelnden Unternehmen weitergehen soll. Auf eine Aufspaltung der 125-jährigen Ikone der US-Industrie dürfte CEO John Flannery aber verzichten. Flannery hatte seit seinem Amtsantritt am 1. August den Industriekonzern einer strategischen Überprüfung unterzogen. Er dürfte sich nun auf die drei Geschäftsbereiche Luftfahrt, Energie und Gesundheitsprodukte beschränken, berichtet ein Informant. Aus den restlichen Aktivitäten werde sich GE größtenteils zurückziehen.

