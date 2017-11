befindet sich nach dem Urteil der Ratingagentur S&P Global in Zahlungsverzug, nachdem eine Zinszahlung ausgefallen ist. Die Bonitätswächter stuften das Langfristrating des Landes auf Teilausfall herab, da zwei Zinszahlungen nicht geleistet worden seien. Auf einer Konferenz in Caracas versprachen Vertreter Venezuelas zwar, weiter die Schulden bedienen zu wollen. Die Herabstufung macht die Lage für die Regierung aber nicht leichter, die schon in der Vergangenheit immer Schwierigkeiten gehabt hatte, die Schulden des Landes pünktlich zu bedienen. S&P kann die Herabstufung noch rückgängig machen, sollte Venezuela die Zahlung noch nachholen und die Gläubiger sich noch nicht organisiert und ihre Ansprüche geltend gemacht haben.

AMAZON

Der "Herr der Ringe" wird zur Serie. Amazon hat die Rechte zur Verfilmung der literarischen Meisterwerke von J.R.R. Tolkien erworben. Für die Filmrechte leistete Amazon an die Nachlassverwalter des britischen Autors nach Informationen des US-Filmmagazins "Deadline" eine Vorauszahlung von 200 Millionen Dollar.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2017 02:03 ET (07:03 GMT)