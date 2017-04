Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Fed-Gouverneur Daniel Tarullo, der als "Regulierungs-Guru" der US-Notenbank gilt, sieht Möglichkeiten, die regulatorischen Vorschriften so zu lockern, dass die Kosten für die Banken sinken, die Wirtschaft gleichzeitig aber nicht gefährdet wird. An seinem vorletzten Tag im Amt sagte Tarullo, dass Änderungen möglich seien, ohne die Finanzmarktstabilität zu gefährden. Tarullo, der sein Amt im Januar 2009 während der Finanzkrise angetreten hatte, schlug Änderungen der jährlichen Stresstests vor, denen die Fed die großen Banken unterzieht. Ferner könnte die sogenannte "Volcker Rule" geändert werden, die Banken spekulative Geschäfte untersagt. So könnten die Kriterien gelockert werden, nach denen entschieden wird, ob eine Bank den Stresstest besteht. Diese jährlichen Überprüfungen werden aufmerksam verfolgt, weil ein Scheitern die Dividendenpolitik einer Bank stark einschränken kann. Tarullo hält es für denkbar, dass Banken eines Tages nicht mehr allein aufgrund "qualitativer Faktoren" scheitern können, selbst wenn es sich um systemrelevante Institute handelt. Die "qualitative Komponente" des Tests hat in den vergangenen fünf Jahren viele Banken scheitern lassen, darunter die Citigroup, und hohe regulatorische Kosten verursacht. Nach Meinung von Tarullo sollte die Kapitalausstattung dieser Banken jedoch auch künftig "quantitativen" Stresstests unterzogen werden.

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

14:00 US/Monsanto Co, Ergebnis 2Q

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +298.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,9 zuvor: 53,8

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,6 Punkte

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 14./15. März

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % Nikkei-225 18.867,52 +0,30% Hang-Seng-Index 24.227,23 -0,14% Kospi 2.158,41 -0,12% Schanghai-Composite 3.261,70 +1,22% S&P/ASX-200 5.874,80 +0,31%

Bis auf die zuvor feiertagsbedingt geschlossene Börse in Schanghai halten sich am Mittwoch Abgaben und Aufschläge an den Börsen die Waage. An der chinesischen Leitbörse wird nach viertägiger Pause der Beschluss vom Wochenende zur Schaffung einer neuen Sonderwirtschaftszone gefeiert. In Xiongan soll dazu eine gewaltige neue Stadt errichtet werden. Über 40 Aktien mit Bezug zum Xiongan-Projekt springen nur vom Tageslimit gebremst um 10 Prozent nach oben. In Australien stützen steigende Rohstoffpreise. Dass Nordkorea erneut eine Rakete in Richtung ins Meer gefeuert hat, beschäftigt die Börsianer allenfalls am Rande. Auch abseits des Xiongan-Projekts sind die Blicke auf China gerichtet. Anleger warten gespannt auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping ab Donnerstag. Die Preise für Basismetalle legen zu. Schlagzeilen über neue Lieferunterbrechungen durch einen Streik in Peru und positive US-Daten stützen. Auch am Ölmarkt geht es nach oben. Brent verteuert sich auf ein Vierwochenhoch. Sollte die Opec ihre Fördersenkungen tatsächlich verlängern, könnte der Fasspreis bis auf 60 Dollar klettern, heißt es. Rückenwind kommt außerdem von den API-Lagerbestandsdaten. Rohstoffwerte zählen angesichts der steigenden Preise zu den Gewinnern am Aktienmarkt. In Taipeh schießen Hon Hai um rund 8 Prozent auf ein 22-Monatshoch empor. Der Technoligiekonzern und Apple-Kooperationspartner verbuchte überzeugende Viertquartalszahlen.

Für Qualcomm ging es um 0,4 Prozent nach oben. Der Halbleiterhersteller hat die Andienungsfrist für die 39 Milliarden Dollar schwere Übernahme von NXP Semiconductors, der im Oktober verkündet worden war, auf den 2. Mai verlängert. Nachdem die NXP-Aktionäre das Angebot nur schleppend angenommen hatten, war dies nun schon die dritte Fristverlängerung. Bislang liegt die Andienungsquote bei 16,3 Prozent, um die Transaktion abzuschließen sind mindestens 80 Prozent angedacht. NXP Semiconductors legten um 0,3 Prozent zu. Nach Geschäftsausweis legten A. Schulman um 5,7 Prozent zu. Landec zogen nach Vorlage von Geschäftszahlen und einem gesenkten Ausblick auf 2017 um knapp 6 Prozent an.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.689,24 0,19 39,03 4,69 S&P-500 2.360,15 0,06 1,31 5,42 Nasdaq-Comp. 5.898,61 0,07 3,93 9,58 Nasdaq-100 5.440,41 0,15 8,21 11,86

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 801 Mio 924 Mio Gewinner 1.496 1.325 Verlierer 1.462 1.671 Unverändert 125 96 Wenig bewegt - Risikoscheu bestimmte das Geschehen. Unsicherheit herrschte wegen des am Donnerstag startenden Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenüber Xi Jinping. Die Konjunkturdaten vom Dienstag setzten keine Akzente. Das Handelsbilanzdefizit der USA fiel etwas geringer aus als erwartet. Der Auftragseingang der Industrie stieg im Februar wie erwartet. Gesucht waren Aktien der Energiebranche, die von der Erholung der Ölpreise auf ein Vierwochenhoch profitierten. Verluste im Finanzsektor bremsten dagegen den Markt. Staples verteuerten sich um 9,8 Prozent, nachdem aus informierten Kreisen durchgesickert war, dass sich das Unternehmen zum Verkauf stellt. Die Aktie des Einzelhändlers Conn's sprang nach starken Quartalszahlen um 29 Prozent nach oben. Eine Flugzeugbestellung aus Iran verhalf Boeing zu einem Plus von 1,2 Prozent. Nvidia sackten um 7 Prozent ab, nachdem die Analysten von Pacific Crest sich negativ zu dem Grafikprozessor-Spezialisten geäußert hatten. Im Dow führten Caterpillar mit plus 2 Prozent die Kursgewinner an. Goldman Sachs hatte die Titel auf die "Conviction Buy List" genommen.

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,36 3,3 2,32 -8,9 30 Jahre 3,00 4,7 2,95 -6,7 Im Gegensatz zu Gold und Yen profitierten Anleihen nach ihren jüngsten Gewinnen nicht vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Marktteilnehmer verwiesen auf die Daten zu den Auftragseingängen. Der Anstieg im Februar hatte sich mit den Erwartungen der Ökonomen gedeckt. Dies habe das Interesse an den Treasurys gedämpft.

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0673 -0,1% 1,0682 1,0658 +1,5% EUR/JPY 118,16 -0,0% 118,22 117,81 -3,9% EUR/GBP 0,8578 -0,0% 0,8581 0,8570 +0,6% GBP/USD 1,2443 -0,0% 1,2445 1,2436 +0,8% USD/JPY 110,73 +0,0% 110,68 110,56 -5,3% USD/KRW 1123,80 -0,1% 1125,10 1122,98 -6,9% USD/CNY 6,8878 +0,0% 6,8871 6,8871 -0,8% USD/CNH 6,8787 +0,0% 6,8758 6,8783 -1,4% USD/HKD 7,7702 -0,0% 7,7709 7,7704 +0,2% AUD/USD 0,7580 +0,2% 0,7566 0,7569 +5,1%

Das Euro/Dollar-Paar zeigte sich in relative engen Grenzen volatil. Im späten US-Handel notierte der Euro mit etwa 1,0670 Dollar wieder auf ähnlichem Niveau wie am späten Montag. Dagegen legte der Yen auf breiter Front zu, weil die japanische Währung als sicherer Hafen gesucht war.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,40 51,03 +0,7% 0,37 -8,3% Brent/ICE 54,53 54,17 +0,7% 0,36 -6,6%

Am Ölmarkt zogen die Preise an, nachdem sie im frühen Geschäft nachgegeben hatten. Letztlich hätten sich Spekulationen auf gesunkene US-Ölvorräte durchgesetzt, erklärten Beobachter den Preisanstieg auf Vierwochenhochs. Am Dienstagabend wurden Lagerbestandsdaten des American Petroleum Institute (API) erwartet, am Mittwoch folgt die Energy Information Administration. Für das Barrel der Sorte WTI wurden zum Settlement 51,03 Dollar bezahlt, ein Aufschlag von 1,6 Prozent. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch werden die Gewinne verteidigt. Den API-Daten zufolge sind in der vergangenen Woche sowohl die Vorräte an Rohöl wie auch an Benzin gesunken und zwar stärker als es die Prognosen für die offiziellen Lagerbestandsdaten am Mittwoch ankündigen.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,97 1.256,22 -0,1% -1,26 +9,0% Silber (Spot) 18,26 18,31 -0,2% -0,05 +14,7% Platin (Spot) 962,40 961,00 +0,1% +1,40 +6,5% Kupfer-Future 2,65 2,61 +1,4% +0,04 +5,4%

Gold war als vermeintlich sicheres Investment angesichts der verstärkten Risikoscheu am Aktienmarkt gefragt. So stieg der Preis für die Feinunze zum Settlement um 0,4 Prozent auf 1.258,40 Dollar.

Kurz vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping setzt Nordkorea weiter auf Provokation: Das kommunistische Land feuerte erneut eine ballistische Rakete in Richtung Japans ins Meer, wie Südkorea und die USA übereinstimmend mitteilten.

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Richmond, Jeffrey Lacker, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Der Notenbanker wäre ohnehin im Laufe dieses Jahres in den Ruhestand gegangen, doch wegen eines Vorfalls im Jahr 2012 geht Lacker nun schon vorzeitig. Damals waren potenziell marktbewegende Informationen aus internen Diskussionen der Notenbank nach außen gedrungen.

Verbraucherpreise März +3,4% gg Vorjahr (PROG +3,4%)

Verbraucherpreise Kernrate März +2,9% gg Vorjahr

Die US-Kartellbehörden haben die milliardenschwere Übernahme des schweizerischen Agrarchemiekonzerns Syngenta durch Chemchina unter Auflagen genehmigt. Der chinesische Chemiekonzern muss drei Pflanzenschutzgeschäfte an einen Wettbewerber verkaufen. Die Genehmigung der FTC ist ein Meilenstein für die 43 Milliarden US-Dollar teure Akquisition, die größte, die ein chinesisches Unternehmen je im Ausland getätigt hat.

