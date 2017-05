Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

=== +++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet vor dem langen Wochenende zum Feiertag Memorial Day nur eine verkürzte Sitzung statt.

MONTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegend es Feiertags Memorial Day. In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Spring Bank Holiday geschlossen. In Schanghai findet wegen des Drachenbootfests kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der chinesische Computer-Hersteller Lenovo ist im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen fehlender Sonderbelastungen wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. In dem Ende März beendeten Geschäftsjahr 2016/17 berichtete der weltgrößte PC-Hersteller einen Nettogewinn von 535 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr wies der Konzern wegen Restrukturierungskosten und Sonderbelastungen noch einen Verlust von 128 Millionen Dollar aus. Die Umsätze 2016/17 gingen um 4 Prozent auf 43,04 Milliarden Dollar zurück. Im vierten Quartal von Anfang Januar bis Ende März rutschte der Nettogewinn um 41 Prozent auf 107 Millionen Dollar ab. Zudem ging die Marge zurück. Grund war laut Lenovo der sich verschärfende Wettbewerb. Der Umsatz legte derweil um 5 Prozent zu auf 9,58 Milliarden Dollar.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 237.000 zuvor: 232.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.409,40 +0,31% Nikkei-225 19.818,55 +0,38% Hang-Seng-Index 25.634,75 +0,81% Kospi 2.342,51 +1,09% Shanghai-Composite 3.094,04 +0,98% S&P/ASX 200 5.776,60 +0,13% +++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Angetrieben werden die Aktienkurse von Konjunkturoptimismus und guten Vorgaben aus den USA. Dort hatten die Kurse im späten Geschäft nochmal etwas angezogen, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Markt tendenziell als etwas taubenhafter als erwartet aufgenommen wurde. In Korea geht die Rekordjagd weiter, nachdem die koreanische Notenbank ihre Zinsen bereits das zehnte Mal in Folge unverändert gelassen hat. Und das nachdem zuletzt bereits Konjunkturoptimismus am Aktienmarkt herrschte und Unternehmensergebnisse zusätzlich für Zuversicht sorgten. Dass einen Tag nach China auch Hongkong von der Ratingagentur Moody's eine schlechtere Bonitätsnote erhalten hat, bewegt die Gemüter kaum. Schon am Vortag hatte die etwas schlechtere Bewertung Chinas an den Aktienmärkten eher wenig Resonanz gefunden. Marktexperten zufolge, weil sie inhaltlich nichts enthielt, was nicht schon bekannt gewesen sei. Zudem habe Peking bereits Maßnahmen gegen eine weiter steigende Verschuldung eingeleitet. Unter den Einzelwerten ziehen Samsonite in Hongkong um 6,5 Prozent an nach gut ausgefallenen Erstquartalszahlen. Analysten heben die weiter steigenden Margen des Kofferherstellers hervor. Weiter erholt liegen die jüngst schwer gebeutelten Aktien von Noble Group im Markt. Diesmal geht es um 11,7 Prozent voran. Das Papier des Handelshauses hatte zuletzt massiv unter Liquiditätssorgen gelitten.

US-NACHBÖRSE

Guess machten einen knapp 17-prozentigen Satz nach oben, nachdem die Bekleidungskette mit den Erstquartalszahlen für eine positive Überraschung sorgte. HP Inc stiegen um 3 Prozent (s.u.). Der Kurs des Modeunternehmens PVH mit Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger, die beide für positives Geschäftsmomentum sorgten, machte nach übertroffenen Erwartungen 3,6 Prozent gut. PVH erhöhte zudem seine Prognosen für das Gesamtjahr.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.012,42 0,36 74,51 6,32 S&P-500 2.404,39 0,25 5,97 7,39 Nasdaq-Comp. 6.163,02 0,40 24,31 14,49 Nasdaq-100 5.730,30 0,47 26,96 17,82

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 797,3 Mio 767,4 Mio Gewinner 1.681 1.765 Verlierer 1.280 1.212 unverändert 144 134 Etwas fester - Den fünften Tag in Folge ging es aufwärts. Der S&P-500 erreichte auf Schlussbasis einen neuen Rekordstand. Im Blick stand das Protokoll der US-Notenbank der Sitzung Anfang Mai. Im Anschluss an dessen Veröffentlichung legten die Aktienkurse zu. Auch die Bewegungen am Devisen- und Anleihemarkt sprachen für eine taubenhafte Lesart durch die Teilnehmer. Manche Teilnehmer hätten einen entschiedeneren Ton Richtung Straffung erwartet, hieß es. Schwächster Wert im Dow waren General Electric. CEO Jeff Immelt hatte sich auf einer Investorenkonferenz vorsichtig zur Zukunft geäußert. Für das Papier ging es 1,6 Prozent nach unten. Bunge erholten sich nach Gewinnmitnahmen im Startgeschäft wieder, der Kurs stieg um 1 Prozent. Spekulationen auf ein Übernahmegebot hatten die Aktie bereits am Dienstag um über 16 Prozent nach oben getrieben. Inzwischen hatte sich bestätigt, dass Glencore an Bunge interessiert ist. Für Intuit ging es nach höheren Jahreszielen um 6,7 Prozent nach oben. Mit Enttäuschung wurden dagegen die Zahlen von Tiffany aufgenommen. Die Aktie fiel um 8,7 Prozent. Lowe's gaben mit einer gesenkten Prognose um 3 Prozent nach.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,28 -2,6 1,30 7,5 5 Jahre 1,78 -4,5 1,83 -14,2 7 Jahre 2,05 -4,1 2,09 -19,5 10 Jahre 2,25 -3,5 2,28 -19,6 30 Jahre 2,92 -2,9 2,95 -14,8 Am Anleihemarkt legten die Notierungen mit den Aussagen aus dem Fed-Protokoll zu. Zwar bekannten sich die Währungshüter zur Schrumpfung ihrer Bilanz, aber nicht allzu aggressiv, wie es im Handel hieß. Die Rendite zehnjähriger Treasurys fiel im Gegenzug um 4 Basispunkte auf 2,25 Prozent.

Devisen

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:28 % YTD EUR/USD 1,1238 +0,2% 1,1214 1,1177 +6,9% EUR/JPY 125,50 +0,3% 125,12 125,14 +2,1% EUR/GBP 0,8652 +0,0% 0,8648 0,8612 +1,5% GBP/USD 1,2989 +0,2% 1,2968 1,2978 +5,3% USD/JPY 111,68 +0,1% 111,57 111,94 -4,5% USD/KRW 1117,30 -0,2% 1119,40 1126,40 -7,5% USD/CNY 6,8735 -0,2% 6,8899 6,8900 -1,0% USD/CNH 6,8596 -0,3% 6,8771 6,8805 -1,7% USD/HKD 7,7891 +0,0% 7,7885 7,7895 +0,5% AUD/USD 0,7506 +0,1% 0,7500 0,7459 +4,0% Der Dollar gab im Gefolge des Fed-Protokolls nach, der Euro eroberte die 1,12er Marke zurück, auch der Yen legte zu. Für den Greenback seien die Währungshüter nicht entschieden genug gewesen, was das Anziehen der Zinsschraube anbelangt, hieß es. Am Devisenmarkt habe es in dieser Hinsicht hohe Erwartungen gegeben.

++++ Rohstoffe +++++

Öl

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,81 51,36 +0,9% 0,45 -8,7% Brent/ICE 54,41 53,96 +0,8% 0,45 -7,2% Zurückhaltung prägte das Geschehen am Ölmarkt. Die Preise gaben nach fünf freundlichen Tagen erstmals wieder nach. Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI verlor 0,2 Prozent auf 51,36 Dollar. Die Rohöl-Lagerbestände der US-Regierung waren zwar deutlich gesunken, doch sorgte dies nur vorübergehend für einen Aufwärtsimpuls. Übergeordnet hätten sich die Blicke auf den Donnerstag gerichtet, hieß es. Dann werden Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder über eine Verlängerung der im November vereinbarten Förderdrosselung entscheiden. Vertreter der betreffenden Staaten hatten zuletzt aber schon Zustimmung zu dieser Maßnahme signalisiert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,97 1.258,20 +0,1% +0,77 +9,3% Silber (Spot) 17,24 17,23 +0,1% +0,01 +8,3% Platin (Spot) 950,00 949,50 +0,1% +0,50 +5,1% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,2% +0,01 +2,8% Gold-Anleger wurden von den Aussagen im Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai ermutigt. Das Signal für eine Juni- Zinserhöhung wurde nicht so eindeutig gesetzt wie von einigen Teilnehmern erwartet. Dies gab Gold einen kleinen Schub, denn das zinslos gehaltene Edelmetall verliert an Attraktivität, wenn am ebenfalls als sicher geltenden US-Anleihemarkt höhere Renditen zu erzielen sind. Der Preis für die Feinunze kletterte um 0,5 Prozent auf 1.258 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins unverändert gelassen bei 1,25 Prozent.

GELDPOLITIK USA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 2. und 3. Mai ihre Absicht für eine weiteren Anhebung der Zinsen bekräftigt. Es wäre "bald angemessen", die Zinsen einmal mehr zu erhöhen, geht aus dem Protokoll der Sitzung hervor. Außerdem näherten sich die Notenbanker bei der Sitzung einem Plan zum Abbau der Fed-Bilanz an, indem die Fed etwa größere Anteile erworbener Anleihen auslaufen lässt und nicht mehr reinvestiert.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Das BIP Singapurs ist im ersten Quartal annualisiert um 1,3 Prozent geschrumpft und damit weniger stark wie in der ersten Lesung, als das Minus 1,9 Prozent betragen hatte.

HP INC

Die Stabilisierung des PC-Marktes hat HP Inc ein solides zweites Geschäftsquartal beschert. Die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz wurden übertroffen. Zugleich hob HP die Gewinnprognose an. Der Gewinn sank in den drei Monaten per Ende April um 11 Prozent auf 559 Millionen Euro. Bereinigt um Sondereffekte verbuchte HP ein Ergebnis je Aktie von 40 Cent. Analysten hatten mit 39 Cent gerechnet. Der Umsatz kletterte um 7 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar. Hier hatten die Beobachter 11,9 Milliarden prognostiziert.

