Der Goldpreis geriet nach den besseren Konjunkturdaten nur vorübergehend etwas unter Druck. Er fand aber rasch wieder in positives Terrain, als sich am Markt die Meinung durchsetzte, dass die Daten allein noch keine Zinserhöhungsspekulationen begründeten. Für das zinslose Edelmetall war dies positiv. Die Feinunze stieg im späten Handel um 0,3 Prozent auf 1.327 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

AUßENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump will im November erstmals seit seinem Amtsantritt die Volksrepublik China besuchen. Auch den traditionellen US-Verbündeten Südkorea und Japan werde er im Rahmen der geplanten Asien-Reise Besuche abstatten, kündigte Trump an.

Die USA verschärfen ihre Sanktionen gegen den Iran: Die Regierung kündigte Strafmaßnahmen gegen elf weitere Verantwortliche und Organisationen an. Die USA werfen ihnen vor, die iranischen Revolutionsgarden zu unterstützen oder sich an Cyber-Angriffen auf das US-Finanzsystem beteiligt zu haben.

SANKTIONEN RUSSLAND

Die EU hat ihre Strafmaßnahmen im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt in der Ostukraine um weitere sechs Monate verlängert. Wie der EU-Rat in Brüssel mitteilte, ergab eine Prüfung der Lage, dass eine "Änderung des Sanktionsregimes nicht gerechtfertigt" sei.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Exporte Aug 15,21 Mrd USD

Importe Aug 13,49 Mrd USD

Handelsbilanz Aug Überschuss 1,72 Mrd USD (PROG Überschuss 607 Mio USD)

AIR BERLIN

Über die Zukunft der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin wird wohl erst nach der Bundestagswahl Klarheit herrschen. Der Gläubigerausschuss werde erst am 25. September, also am Montag nach der Wahl, entscheiden, welcher Bieter den Zuschlag bekommen soll, bestätigte eine Unternehmenssprecherin.

BAYER

Der Pharmakonzern hat einen Zulassungserfolg in den USA für sein Krebsmedikament Copanlisib erzielt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat Bayer für den Wirkstoff Copanlisib die Zulassung unter dem Markennamen "Aliqopa" erteilt.

FORD

Der US-Autohersteller stellt in seinem Kleintransporter- und SUV-Werk in Russland rund 700 Mitarbeiter ein. Zusammen mit seinem russischen Partner Sollers JSC will Ford bis Ende des Jahres eine zweite Schicht in dem Werk in Elabuga einführen. Es ist das erste Mal seit vier Jahren, dass es dort Neueinstellungen gibt - ein Zeichen dafür, dass sich der lange Zeit dahin dümpelnde Automarkt in Russland langsam erholt.

ORACLE

Der Softwarekonzern ist im ersten Geschäftsquartal dank seines boomenden Cloud-Geschäfts kräftig gewachsen. Der SAP-Konkurrent übertraf mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen. Die Aktie gewann daraufhin nachbörslich in einer ersten Reaktion 1,9 Prozent.

===

