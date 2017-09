Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die USA und Nordkorea haben ihre gegenseitigen Drohgebärden fortgesetzt. Zur Demonstration ihrer militärischen Stärke ließ Washington Kampfbomber entlang der Küste Nordkoreas fliegen. Pjöngjang drohte seinerseits mit einem Angriff auf das "gesamte US-Festland". In der nordkoreanischen Hauptstadt versammelten sich zehntausende Menschen zu einer Großkundgebung gegen die US-Regierung. Der russische Außenminister Sergej Lawrow rechnet jedoch nicht mit einem US-Angriff auf Nordkorea. Eine Staffel von B-1B-Bombern und F-15-C Eagle-Kampfjets flog vor der nordkoreanischen Ostküste über internationale Gewässer. Dies sei eine "Demonstration der Entschlossenheit der USA und eine klare Botschaft, dass der Präsident viele militärische Optionen hat, jegliche Bedrohung zurückzuschlagen", sagte die Pentagon-Sprecherin Dana White. Noch nie im 21. Jahrhundert seien US-Kampfflugzeuge vor der nordkoreanischen Küste derart weit nach Norden vorgedrungen.

Im Konflikt hat China den Druck auf Nordkorea erhöht. Ab 1. Oktober werde der Export von Ölerzeugnissen nach Nordkorea begrenzt, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Zudem werde ein Einfuhrverbot auf Textilien verhängt.

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.497,30 -0,08%

Nikkei-225 20.395,91 +0,49%

Hang-Seng-Index 27.575,19 -1,10%

Kospi 2.379,10 -0,40%

Shanghai-Composite 3.340,54 -0,36%

S&P/ASX 200 5.680,40 -0,03%

Der Ausgang der deutschen Bundestagswahl macht sich am Montag an den Finanzmärkten in Ostasien nur am Devisenmarkt leicht bemerkbar. Dort gibt der Euro etwas nach, weil die CDU mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zwar erneut stärkste Partei geworden ist, im Vergleich zur vorangegangenen Wahl aber dennoch deutlich Verluste verzeichnete und schlechter abschnitt als im zuletzt erwartet. Zudem zeichnen sich schwierige Koalitionsverhandlungen ab. Das sorge am Devisenmarkt für etwas Verunsicherung, sagt ein Devisenstratege. Der Euro kostet 1,1928 Dollar, verglichen mit rund 1,1950 im späten Handel am Freitag in den USA. An anderer Stelle heißt es aber auch, das Wahlergebnis diene als eine Art Ausrede für Gewinnmitnahmen beim zuletzt starken Euro. An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien ist die Tagestendenz derweil uneinheitlich, wobei die Abgaben etwas überwiegen. In Australien und in Japan legen die Indizes moderat zu, angetrieben von lokalen Faktoren, wie Händler berichten. Rückenwind kommt hier von Spekulationen auf ein Konjunkturprogramm im Zuge der sich von der Regierung Abe initiierten abzeichnenden vorgezogenen Neuwahlen. Zudem hilft der zum Yen etwas gestiegene Dollar. In Taiwan stehen Aktien von Apple-Zulieferen auf der Verliererseite und drücken damit den Index etwas stärker ins Minus. Sie folgen damit der jüngsten Schwächetendenz der Apple-Aktie. In Hongkong belasten schwache Immobilienaktien .

US-NACHBÖRSE

Facebook verloren 0,3 Prozent. Das soziale Netzwerk hat angesichts des Widerstands von Investoren von seinen Plänen Abstand genommen, seine Aktienstruktur zugunsten seines Gründers und CEO Mark Zuckerberg zu ändern. GM streicht die Nachtschicht in seinem SUV-Werk in Tennessee und entlässt die Arbeiter der betroffenen Schicht. Die Titel büßten 0,2 Prozent ein. Novelion Therapeutics zahlt über ihre Sparte Aegerion 36 Millionen Dollar zur Beilegung eines Streits um eine falsche Vermarktungspraxis bei einem Cholesterinmittel. Die Papiere gewannen 0,2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 22.349,59 -0,04 -9,64 13,09

S&P-500 2.502,22 0,06 1,62 11,76

Nasdaq-Comp. 6.426,92 0,07 4,23 19,39

Nasdaq-100 5.932,32 -0,04 -2,59 21,97

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 722 Mio 726 Mio

Gewinner 1.884 2.261

Verlierer 1.062 1.663

Unverändert 117 138

Wenig verändert - Angesichts der jüngsten Drohungen aus Nordkorea ist die Risikoneigung an den US-Börsen vor dem Wochenende nicht sehr ausgeprägt gewesen. Laut Händlern wurde der Koreakonflikt als willkommene Ausrede für moderate Gewinnmitnahmen nach den zuletzt etwas heiß gelaufenen Bewertungen genutzt. Zum Handelsende hin erholten sich die Kurse wieder leicht. Der nordkoreanische Außenminister hatte mit einem Wasserstoffbombentest mit "beispiellosem Ausmaß" im Pazifik gedroht. Traditionell sichere Häfen wie Yen oder Schweizer Franken legten im Umfeld der Koreakrise etwas zu. Da sich die Fed erst am Mittwoch zur weiteren Geldpolitik geäußert und für das laufenden Jahr nochmals steigende Zinsen in Aussicht gestellt hatte, spielten neue Konjunkturdaten nur eine untergeordnete Rolle. Dies galt umso mehr, weil die Markit-Einkaufsmanagerindizes zu Produktion und Dienstleistung kein einheitliches Bild lieferten. Den nun schon dritten Tag in Folge zählten Apple zu den schwächsten Dow-Werten. Die Aktie verbuchte die schwächste Woche im Vorfeld einer iPhone-Markteinführung. Diesmal verlor der Wert 1,0 Prozent. Nicht nur die Probleme der neuen Apple-Uhr wurden genannt, einige Akteure zeigten sich auch mit den Neuerungen der nächsten iPhone-Generation nicht ganz zufrieden. Bei T-Mobile US und Sprint soll eine Fusion laut Berichten kurz bevorstehen. T-Mobile US zogen um 1,1 Prozent und Sprint gar um 6,1 Prozent an. HP Enterprise legten um 3,4 Prozent zu. Der Serverhersteller schrumpft seine Belegschaft. Carmax stieg nach Geschäftszahlen über Markterwartung um 7,8 Prozent. Versartis stürzten um 87,6 Prozent ab, das Biopharmaunternehmen verfehlte mit einem Medikament das erhoffte Ziel.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 1,44 -0,8 1,44 23,3

5 Jahre 1,87 -2,3 1,89 -5,8

7 Jahre 2,09 -2,2 2,11 -15,5

10 Jahre 2,26 -2,0 2,28 -18,7

30 Jahre 2,79 -1,1 2,80 -27,5

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse etwas, möglicherweise weil einige Anleger ihr kurzfristiges Heil wegen der Koreakrise bei den als risikoärmer geltenden Rentenpapiere suchten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor zwei Basispunkte auf 2,26 Prozent. Zuvor hatten die Rentenkurse eine Durststrecke über neun Sitzungen erlebt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:37 % YTD

EUR/USD 1,1930 +0,1% 1,1914 1,1983 +13,4%

EUR/JPY 133,85 +0,1% 133,66 134,20 +8,9%

EUR/GBP 0,8810 -0,3% 0,8833 0,8820 +3,4%

GBP/USD 1,3542 +0,4% 1,3489 1,3586 +9,8%

USD/JPY 112,20 +0,0% 112,18 111,99 -4,0%

USD/KRW 1130,35 -0,2% 1133,08 1134,38 -6,4%

USD/CNY 6,6048 +0,2% 6,5911 6,5917 -4,9%

USD/CNH 6,5980 +0,3% 6,5808 6,5794 -5,4%

USD/HKD 7,8127 +0,0% 7,8099 7,8086 +0,8%

AUD/USD 0,7966 +0,1% 0,7954 0,7950 +10,4%

Der ICE-Dollarindex sank um 0,3 Prozent. Der Euro erholte sich zwischenzeitlich bis auf die Markte 1,20 Dollar nach Wechselkursen um 1,1940 am Vorabend. 1,20 Dollar wurden am Mittwoch zuletzt vor den US-Notenbankaussagen bezahlt. Im späten Geschäft ermäßigte sich der Euro wieder auf das Vorabendniveau.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,50 50,66 -0,3% -0,16 -11,5%

Brent/ICE 56,77 56,86 -0,2% -0,09 -3,3%

Am Ölmarkt stiegen die Preise. In Wien hatten Opec-Staaten und solche, die nicht Mitglied des Erdölkartells sind, sich ein Festhalten an den bisherigen Förderbegrenzungen auferlegt, weitergehende Beschlüsse wurden aber nicht gefasst. Allerdings erreichte die Umsetzungsquote der beschlossenen Fördersenkungen Rekordniveau. Zudem sank die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen die dritte Woche in Folge. Brent verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 56,86 Dollar, WTI um 0,2 Prozent auf 50,66 Dollar je Fass. Auf Wochensicht stand der dritte Wochengewinn in Folge zu Buche.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.293,41 1.297,30 -0,3% -3,90 +12,3%

Silber (Spot) 16,94 17,00 -0,4% -0,06 +6,3%

Platin (Spot) 935,20 933,40 +0,2% +1,80 +3,5%

Kupfer-Future 2,93 2,93 -0,1% -0,00 +16,1%

Gold erfreute sich nach der durch Zinserhöhungsfantasien ausgelösten Talfahrt der vergangenen Tage wieder etwas an Zuspruch, die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.297 Dollar - auch gestützt vom schwächeren Dollar. Zudem begann in Indien die Feiersaison mit einer steigenden Nachfrage nach physischem Gold. Auf Wochensicht büßte das gelbe Edelmetall jedoch rund 2 Prozent ein - der Silberpreis verbuchte indes den höchsten Wochenverlust seit zwei Monaten.

US-AUßENPOLITIK

Die USA haben drei weitere Staaten auf ihre neue Liste der mit Einreiserestriktionen belegten Länder gesetzt. Dabei handelt es sich um Nordkorea, Venezuela und den Tschad.

US-INNENPOLITIK

