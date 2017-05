Zudem laufe die stärkere Fokussierung auf eigene Wirkstoffe und wichtige Zulassungsverfahren für von Partnern entwickelte Medikamente nach Plan. Da die Forschungsausgaben und der Verlust im Rahmen der Erwartungen ausfielen, sind die Kassen für den Umbau des Unternehmens weiter gut gefüllt. Ende März habe der Bestand an liquiden Mitteln knapp 350 Millionen Euro und damit nur rund drei Prozent weniger als Ende Dezember betragen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Martinsried mit.

Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Demnach will MorphoSys im laufenden Jahr zwischen 85 und 95 Millionen Euro für die Entwicklung firmeneigener Arzneimittel ausgeben. Sie sollen damit steigen, wenn auch nicht mehr so stark wie noch 2016. Die höheren Ausgaben führen im laufenden Jahr zu einem höheren Verlust - so soll das Minus vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 75 bis 85 (2016: 59,9) Millionen Euro steigen. Beim Umsatz erwartet das Unternehmen 2017 einen Wert von 46 bis 51 Millionen Euro. 2016 hatte das im TecDax notierte Unternehmen knapp 50 Millionen Euro umgesetzt.

Morphosys versucht derzeit, mit selbst vermarkteten Mitteln unabhängiger vom Erfolg von Partnerprogrammen zu werden. Bislang erlöst Morphosys sein Geld vor allem damit, dass es in Partnerschaft mit großen Pharmakonzernen Antikörper entwickelt und für die darauf bezogenen Medikamenten-Entwicklungen sogenannte Meilensteinzahlungen und Forschungsgelder bezieht.

