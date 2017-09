"Mr. Brexit" Farage: AfD muss EU-Skepsis nach Deutschland tragen

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bei einem Wahlkampfauftritt in Berlin hat der Kopf der Brexit-Bewegung, Nigel Farage, der AfD eine historische Rolle zugeschrieben. Die Partei könne die EU-Skepsis nach Deutschland tragen, sollte sie den Einzug in den Bundestag schaffen. "Es wird darauf ankommen, wie sich die AfD-Repräsentanten im Parlament schlagen", sagte der frühere Chef der britischen "UK Independence Party" (Ukip). Die Wähler "haben jetzt die Möglichkeit, Druck auszuüben auf Frau Merkel. Vielleicht hört sie ja zu", legte er nach.

Farage war der Einladung der AfD-EU-Abgeordneten Beatrix von Storch gefolgt, die in den Bundestag wechseln will. Von Storch und ihre Partei möchten die Deutschen in einer Volksabstimmung darüber abstimmen lassen, ob die Bundesrepublik Mitglied der EU bleiben soll. Die Politikerin nannte ihren Gast in den dicken Mauern der Spandauer Zitadelle ein Vorbild. "Nigel Farage hat gezeigt, dass das Unmögliche möglich ist", sagte von Storch. Die Alternative wolle sich dafür einsetzen, dass Deutschland sich dafür stark macht, mit den Briten ein neues Handelsabkommen auszuhandeln. Genau das verspricht sich auch Farage von der AfD. "Es liegt im Interesse der deutschen Industrie, der deutschen Arbeiter", meinte er. Der Brite sitzt mit von Storch in der EU-Skeptischen Gruppe "Europa der Freiheit und der direkten Demokratie" (EFDD) im Europäischen Parlament.

Der polarisierende Politiker zeigte sich davon überzeugt, dass trotz der stockenden Austrittsverhandlungen die Politiker in Großbritannien das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen werden. "Der Brexit muss geschehen", verlangte Farage. Eine stabile Mehrheit der Briten spreche sich mittlerweile aus Respekt vor der demokratischen Entscheidung dafür aus, dass das Land aus der EU austreten solle.

Bei seinem Auftritt in Berlin attackierte Farage SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz (SPD) scharf, mit dem er seit der gemeinsamen Zeit im EU-Parlament in Abneigung verbunden ist. "Schulz ist ein EU-Fanatiker", polterte der 53-Jährige. Er nannte es peinlich, dass das Thema Brexit beim TV-Duell zwischen Schulz und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) keine Rolle spielte.

September 08, 2017

