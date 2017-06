Musikfestival "Rock am Ring" wegen Terrorbedrohung unterbrochen

NüRBURGRING (AFP)--Das Musikfestival "Rock am Ring" ist wegen Terrorgefahr am Freitagabend unterbrochen worden. Die Polizei habe wegen einer "terroristischen Gefährdungslage" vorsorglich eine Unterbrechung der Großveranstaltung am Nürburgring angewiesen, teilte der Veranstalter mit. Auf dem Festivalgelände sollten Ermittlungen ermöglicht werden.

