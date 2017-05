Steve Wozniak ist überzeugt: Tesla - nicht Apple - sorgt für die nächste Revolution

800 Milliarden Dollar ist der Technologieriese Apple an der Börse wert. Kein anderes Unternehmen hat eine derart hohe Marktkapitalisierung. Doch Börsenwert allein ist nicht alles - denn der jüngste Höhenflug der Aktie dürfte Hoffnungen der Anleger auf ein Knallerprodukt im September widerspiegeln. Läuft alles nach Plan, wird Apple im Herbst ein neues technisches Meisterwerk abliefern - 10 Jahre nach der Vorstellung des ersten iPhones, das sich zum absoluten Verkaufsschlager entwickelt hat.

Die Anleger verteilen bereits seit Monaten Vorschusslorbeeren - was sich insbesondere in der Bewertung der Aktie widerspiegelt. Seit Jahresstart hat die Apple-Aktie an der NASDAQ mehr als 30 Prozent zugelegt. Doch die Erwartungen an das iPhone 8 sind möglicherweise inzwischen eingepreist. Zumal das neue Gerät zwar voraussichtlich ein Reihe von Zusatzfeatures und möglicherweise auch ein neues Design aufweisen wird, am Ende bleibt es aber ein iPhone - die letzte große Innovation aus dem Hause Apple bekommt ein weiteres Familienmitglied.

"Innovation kommt von den Jungen"

Die Welt ein weiteres Mal verändern, das wird Apple mit dem iPhone wohl nicht gelingen - davon zeigt sich Steve Wozniak überzeugt, der sein Vermögen und seinen Bekanntheitsgrad immerhin der Mitgründung des Techriesen zu verdanken hat. Doch für "Woz" haben inzwischen andere Unternehmen die Nase vorn. "Unternehmen, die die Welt verändert haben wie Apple, Google, Facebook und Microsoft kommen meistens von jungen Leuten. Sie entstehen nicht aus einem großen Geschäft heraus", erklärt Wozniak gegenüber "Bloomberg". Und Apple ist ein großes Geschäft, größer geht es nach aktuellen Maßstäben kaum. Doch aus welcher Richtung kommt "the next big thing", der Terminus, mit dem der legendäre Steve Jobs stets eine echte Innovation anzukündigen pflegte?

Woz wettet auf Tesla

Für den Mit-Gründer von Apple gibt es derzeit nur ein Unternehmen, das das ganz große Zukunftsprodukt auf den Markt werfen kann und wird: Tesla. "Ich würde auf Tesla wetten", so der 66-Jährige im "Bloomberg"-Interview. Das Unternehmen von Elon Musk befände sich derzeit auf dem besten Weg, erklärt Wozniak. "Tesla hat große Anstrengungen in sehr riskante Projekt gesteckt", begründet der Apple-Mitgründer, wieso seine Wahl auf den Elektroautobauer gefallen ist. Dabei nimmt Wozniak insbesondere auf das selbstfahrende Auto Bezug, eines der Hauptentwicklungsfelder bei Tesla. "Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, Autos ohne Lenkrad zu verkaufen".

Dabei scheint er insbesondere den charismatischen Elon Musk für einen Großteil von Teslas Erfolg verantwortlich zu machen. Er habe den Bedarf für viele Dinge vorhergesehen, darunter selbstfahrende Fahrzeuge oder das Bedürfnis nach effizienten Transportsystemen. Auch Musks jüngstes Projekt, "The Boring Company", mit der Musk ein vielschichtiges Tunnelsystem schaffen und den Autoverkehr unter die Erde verlegen wird, lobt Wozniak.

Tesla sei eben anders, so Woz weiter. "Sie haben mit einem Auto angefangen, dem Tesla Model S - das aus technologischer Sicht im Hinblick auf Preis und Marktsituation zunächst wenig Sinn gemacht hat". Dennoch wurde das Elektroauto ein Erfolg, weil es "für Elons eigenes Leben gebaut wurde". Der Tesla-Chef habe das Fahrzeug nach seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen konzipiert. Wenn die Ideen aus sich selbst herauskommen und man genau wisse, was man will und die Kontrolle dabei übernehme, "dann bekommt man die besten Produkte", so Wozniak weiter.

Apple traut der Millionär diese Art von Innovation offenbar nicht mehr zu. "Revolutionäre Ideen kommen eben nicht von großen Unternehmen".



