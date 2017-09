Autoaktien: Anleger in Sorge um die deutsche Autoindustrie

Laut einer Pressemitteilung zu einer vor Kurzem durchgeführten Umfrage namens "Global Investment Pulse Survey" des internationalen Vermögensverwalters Legg Mason machen sich 80 Prozent der Bundesbürger Sorgen um die deutsche Automobilindustrie. Die Studie basiert auf einer Befragung von 665 deutschen Anlegern im Alter zwischen 18 und 74 Jahren. Besonders kritisch empfinden die Deutschen dabei die Aushandlungen zwischen der Regierung und der Autoindustrie hinter verschlossenen Türen. Die dort gemachten Abmachungen könnten der deutschen Wirtschaft langfristig schaden. Daneben beurteilen 18 Prozent der Befragten, dass die Herausforderungen der deutschen Automobilbranche das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik schwächen werden.

Sorge auch um Autoaktien

Neben den großen Sorgen um die deutsche Wirtschaft und die Automobilindustrie meint ein Teil der Befragten auch, dass die Aktien von deutschen Autobauern kurzfristig Kursverluste verbuchen und langfristig Schaden nehmen könnten. Der Dieselskandal hat laut Klaus Dahmann - Niederlassungsleiter und Country Head Germany and Austria bei Legg Mason - viel an Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie zerstört.

Alte Hasen im Börsengeschäft wissen ganz genau, dass Vertrauen eine gewichtige Währung im Aktiengeschäft ist. Unternehmen oder Märkte, die ihr Vertrauen verspielt haben, müssen für gewöhnlich riesige Anstrengungen unternehmen, um wieder an Vertrauen zurückzugewinnen. Häufig ist dies jedoch ein langwieriger Prozess. Warum soll es bei Unternehmen auch anders sein als im normalen Leben eines Menschen. Wenn der Ruf dahin ist oder zumindest stark angekratzt, dann sind schon fast unmenschliche Anstrengungen zu unternehmen, um die Sache mit dem Ruf wieder gerade zu rücken.

Trotz der großen Bange um den guten Ruf der deutschen Autobauer könnten die hinter verschlossenen Türen getroffenen Vereinbarungen aus rein ökonomischer Betrachtungsweise natürlich gar nicht so schlecht sein - zumindest für die Autoindustrie. Zwar urteilen immer mehr deutsche Gerichte für die Autokäufer und gegen die Industrie, doch hohe Schadenersatzsummen - wie in den USA - sind in der Bundesrepublik wohl eher kaum zu erwarten. Doch das bleibt letztlich abzuwarten - auch was letztlich im Musterverfahren gegen die Volkswagen AG herauskommt.

Die Aktien der deutschen Automobilhersteller sind seit Bekanntwerden des Skandals bisher noch nicht ins Bodenlose abgesackt. Es gab Kursverluste, bei Volkswagen auch ziemlich hohe, doch die Kurse haben sich auch schon wieder erholt. Derweil werden die Verbraucher mit Umstiegs- oder Umweltprämien zu Neuwagenkäufen animiert, was zusätzlich Geschäft für die Hersteller bedeuten sollte. Und dass ein Großteil der Deutschen auf seine deutschen Autos verzichtet - Skandal hin oder her - ist wohl kaum zu glauben. Laut einem Bericht auf faz.net sieht Stephen Reitman von der Société Générale deutsche Autoaktien im historischen Vergleich immerhin als niedrig bewertet an. Für Jose Asumendi von der US-Investmentbank JPMorgan ist die Dieseldiskussion übertrieben. Die deutsche Autobranche könnte also mit einem großen blauen Auge davonkommen.





