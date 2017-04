Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX kaum bewegt gestartet -- Asiens Börsen uneins -- Trump wirft China keine Währungsmanipulation mehr vor -- BVB-Aktie weiter schwach - Ermittler suchen Erklärungen -- Henkel im Fokus

Carrefour startet mit Zuwächsen ins Jahr. Volkswagen kündigt weiteren SUV "Made in USA" an. CIMIC bestätigt nach Gewinnwachstum Jahresprognose. Neue Kosten für Stromkunden: Elektro-Autos machen Netzausbau teurer. Volkswagen kündigt weiteren SUV "Made in USA" an. Swiss Re rechnet mit hohen Schäden durch Zyklon 'Debbie' in Australien.