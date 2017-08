Nach Barcelona-Anschlag fahndet Polizei noch nach einem Verdächtigen

Barcelona (Reuters) - Drei Tage nach dem Attentat von Barcelona fahndet die Polizei noch nach einem verbliebenen Verdächtigen.

Ein Polizeisprecher sagte am Sonntag im örtlichen Rundfunk, dabei handele es sich um den in Marokko gebürtigen 22-jährigen Younes Abouyaaqoub. Insgesamt gingen die Ermittler von zwölf Verdächtigen aus. Nach Einschätzung der spanischen Regierung wurde die hinter dem Attentat in Barcelona steckende Extremisten-Zelle zerschlagen. Sie wird zudem für einen Stunden später verübten Anschlag im Ferienort Cambrils verantwortlich gemacht. Dort erschoss die Polizei fünf Attentäter.

Bereits Mittwochnacht wurde im Ort Alcanar ein Haus durch eine Gasexplosion zerstört. Der Polizeisprecher sagte, es sei unklar, ob dabei ein, zwei oder drei Personen ums Leben gekommen seien. Die Ermittler gehen davon aus, dass in den Räumlichkeiten des Gebäudes ein oder mehrere größere Anschläge geplant wurden. Dabei sollten offensichtlich Gas-Flaschen eingesetzt werden, die in dem Haus gelagert waren.