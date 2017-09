Commerzbank- und Deutsche Bank-Aktie im Plus: Stimmung schlägt ins Positive um

Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank gehören am Donnerstag zu den DAX -Favoriten: Kurz nach Xetra-Handelsstart verteuerten sich Commerzbank-Titel um 2,63 Prozent, die Papiere der Deutschen Bank legen um 1,84 Prozent zu.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt für die Banken war zuletzt eher negativ, da sich zunehmend die Meinung durchsetzte, dass die Zinsen noch länger als gedacht niedrig bleiben dürften. Die Bankenbranche leidet unter dem aktuellen Niedrigzinsumfeld, da es ihre Zinserträge bröckeln lässt.

Rückenwind kam am Morgen auch durch eine positive Analystenstudie: Die HSBC strich ihre Verkaufsempfehlung für die Anteilsscheine an der Deutschen Bank. Die Commerzbank steht zudem wegen der immer wieder aufkommenden Spekulationen über eine Fusion im Fokus: Die "Wirtschaftswoche" berichtete unter Berufung auf Finanz- und Politikkreise, dass in Berlin "offenbar" ein Zusammenschluss mit der französischen BNP Paribas favorisiert wird./tav/das

