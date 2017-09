Prada kommt mit Sanierung nicht so schnell voran wie erhofft

Nach einem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr warnte das in Hongkong notierte Unternehmen am Freitag, dass die Sanierung länger dauern werde als erwartet. Prada-Chef Patrizio Bertelli nannte keinen Zeitpunkt für den erhofften Umschwung. Vor einem Jahr hatte der Traditionskonzern aus Mailand 2017 für seine Trendwende anvisiert. Zu Prada gehören unter anderen die Marken Miu Miu und Church's.

In den ersten sechs Monaten fiel der Überschuss im Vorjahresvergleich um 18 Prozent auf 115,7 Millionen Euro. Ein Grund waren höhere Kosten für die Neuausrichtung. Die Erlöse des besonders für seine Handtaschen und Schuhe bekannten Luxus-Lederwarenunternehmens sanken wegen schwacher Geschäfte in Europa und den USA um 5,5 Prozent. Das letzte Mal hat Prada auf vergleichbarer Basis - also ohne Berücksichtung von Währungseffekten und der Eröffnung neuer Läden - 2014 ein Umsatzplus verzeichnet.

Pradas Aktienkurs hat sich in den vergangenen drei Jahren mehr als halbiert. Der französische Konkurrent LVMH konnte dagegen im selben Zeitraum seinen Marktwert um etwa 45 Prozent steigern. Analysten sagten, dass es Pradas Rivalen offenbar besser gelungen sei, neue Kunden mit einem modernen Design zu locken.

Mailand (Reuters)

