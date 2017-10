Rücksetzer bei Apple-Aktie: Nur Verschnaufpause oder droht mehr Ungemach?

Kurz nachdem die Hightech-Schmiede Apple im September 2017 seine neuen Produkte präsentierte, ist der Aktienkurs des Dow-Jones -Wertes um etwa zehn Prozent zurückgekommen. Offenbar konnte Apple die Marktteilnehmer mit seinem neuen iPhone X weniger begeistern als erwartet. Eine zu späte Auslieferung und ein stolzer Preis sorgten wohl für Ernüchterung bei den Anlegern.Daneben hat Apple Schwierigkeiten mit der EU. Hierbei geht es um 13 Milliarden Euro an unrechtmäßigen staatlichen Beihilfen, die der Staat Irland wohl immer noch nicht von Apple zurückgefordert hat. Nun geht es mit dem Fall an den Europäischen Gerichtshof.

Negativschlagzeilen wirken bei Aktien für gewöhnlich wie ein Damoklesschwert, welches nun über Apple schweben könnte und sich zuletzt dämpfend auf die Kursentwicklung auswirkte. Zwar konnte sich die Apple-Aktie kürzlich um den Bereich von 150 US-Dollar stabilisieren und ist zuletzt wieder etwas gestiegen, Apple-Aktionäre fragen sich jedoch, ob der aktuelle Kursrückgang lediglich eine kleine Verschnaufpause oder der Beginn eines größeren Kurseinbruches ist.

Charttechnik bei der Apple-Aktie

Laut einer Analyse von "Anlegerverlag" existiert bei der Apple-Aktie ein Widerstandsbereich zwischen 154 und 157 US-Dollar. Diesen hat die Apple-Aktie im Zuge ihres Kursrücksetzers unterschritten und tastet sich nun wieder von unten herkommend an den Widerstand heran. Sollte es der Apple-Aktie nicht gelingen, über die Widerstandszone zu laufen, sondern der Kurs wieder in Richtung Süden drehen, so liegt die nächste Unterstützung laut der Analyse im Bereich von 140 bis 144 US-Dollar.

Widerstands- und Unterstützungszonen sind ein Konzept aus der Technischen Analyse. Diese hat eine weit über einhundert Jahre alte Tradition und wird von vielen Marktteilnehmern insbesondere auf kurze Sicht genutzt. Bei einem Kursanstieg über einen Widerstand wird tendenziell von weiter steigenden Notierungen ausgegangen. Bei einem Durchbruch unter eine Unterstützung sollte es hingegen weiter bergab gehen mit den Notierungen.

Nächsten Quartalsergebnisse von Interesse für Anleger

Für neuen Schub in die ein oder andere Richtung könnten die nächsten Quartalszahlen von Apple sorgen, die das Unternehmen am 2. November vorlegen wird. Dabei wird sich zeigen, ob der Konzern weiterhin auf Wachstumskurs ist. Immerhin erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Gewinnwachstum zum Vorjahresquartal von rund zwölf Prozent. Sollten die Apple-Zahlen nicht überzeugen können, dann würde sich laut der Analyse von "Anlegerverlag" der Eindruck verfestigen, dass sich Apple in Bezug auf das Preis-Leistungsverhältnis "verhoben" haben könnte und die Konkurrenz weiter vorprescht. Ja sogar der Kultstatus - den Apple noch immer innehat - könnte wackeln. Somit sollten die kommenden und insbesondere auch die nach dem Weihnachtsgeschäft veröffentlichten Bilanzzahlen mit Spannung erwartet werden.

Fazit

Ob der aktuelle Herbstschnupfen bei der Apple-Aktie lediglich eine vorübergehende Verschnaufpause oder der Beginn eines größeren Kursrückgangs ist, kann wohl niemand mit Sicherheit sagen. Der Apple-Konzern hat mit einigen Baustellen zu kämpfen. Was wenn Steuernachzahlungen fällig werden? Was wenn sich das neue iPhone X nicht so gut verkauft wie erhofft? Was wenn die Wettbewerber weiter auftrumpfen? Allein die Zukunft wird zeigen, ob sich die aktuelle Kursschwäche im Nachhinein als kleine Verschnaufpause herausstellt oder als Start eines größeren und länger anhaltenden Einbruchs.





