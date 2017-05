Dabei werde rund die Hälfte des Kaufpreises in Höhe von insgesamt 425 Millionen Dollar in bar gezahlt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die restliche Zahlung erfolge durch eine Kombination aus einer gesicherten Schuldverschreibung und bedingten Gegenleistungen. Die Transaktion gelte vorbehaltlich der üblichen Closing-Bedingungen und werde voraussichtlich im Laufe des Jahres 2017 abgeschlossen sein.

Die Transaktion werde sich mit einem nicht-operativen Betrag im hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich negativ auf die Gewinn-und-Verlust-Rechnung auswirken, so der Sportartikelhersteller. Dieser Betrag werde in den Geschäftsergebnissen für das Jahr 2017 als Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen erfasst.

"Im Rahmen unserer langfristigen Strategie ,Creating the New' liegt unser Fokus ganz klar auf unseren Kernkompetenzen in den Bereichen Schuhe und Bekleidung und auf unseren zwei wichtigsten Marken, adidas und Reebok", sagte der Vorstandsvorsitzende Kasper Rorsted.

Die Veräußerung des Golfausrüstungsgeschäfts wirke sich auf Teile des Ausblick für das laufende Jahr aus. Adidas rechnet jedoch unverändert mit einer Steigerung des Gewinns aus den fortgeführten Geschäftsbereichen im Jahr 2017 auf einen Wert zwischen 1,200 und 1,225 Milliarden Euro. Darüber hinaus sei die strategische Veräußerung der drei Golfmarken bereits in der aktualisierten langfristigen Prognose des Unternehmens berücksichtigt worden. Wie im März 2017 bekannt gegeben, will Adidas bis 2020 einen Umsatz zwischen 25 und 27 Milliarden Euro und eine operative Marge in Höhe von 11 Prozent erreichen.

HERZOGENAURACH (Dow Jones)

