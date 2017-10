GfK: Abschied von der Börse

€uro am Sonntag

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, GfK, Thomas Lohnes/Getty Images

Die Finanzholding Acceleratio, in der der Finanz­investor KKR seine GfK-Anteile mit denen des Mehrheitsaktionärs GfK-Verein gebündelt hat, hatte die zwangsweise Abfindung der restlichen Kleinaktionäre beschlossen. Nach der Eintragung ins Handelsregister ­gehören nun alle Anteile dem Großaktionär. Der Börsenhandel werde in Kürze eingestellt, teilte GfK mit.Die Deutsche Börse hat den Handel mit GfK -Aktien bereits am vergangenen Mittwoch ausgesetzt. Mit 47,19 Euro notierten die Papiere auf Xetra zuletzt über dem Abfindungsbetrag von 46,08 Euro.