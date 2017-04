Nach Saar-Wahl Debatte über Ampelkoalition im Bund

Berlin (Reuters) - Eine Woche nach der Saarland-Wahl gewinnt die Debatte über eine mögliche Koalition von SPD, FDP und Grünen an Fahrt.

Der "Spiegel" berichtete am Samstag ohne Nennung von Quellen, sowohl SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz als auch EX-SPD-Chef Sigmar Gabriel hätten intern erklärt, die sogenannte Ampel sei ihr bevorzugtes Bündnis. FDP-Chef Christian Lindner schloß ein Bündnis mit SPD und Grünen nicht aus, sah aber größere inhaltliche Überscheidungen mit der CDU. Linksparteichefin Katja Kipping warnte, eine Wende zu einer sozialeren Politik werde es von der SPD nur im Verbund mit ihrer Partei geben.

Aus der saarländischen Landtagswahl war die CDU vor einer Woche als klare Siegerin hervorgegangen. Nach Ansicht von Wahlforschern lag das unter anderem daran, dass Wähler von einer möglichen Regierungsbeteiligung der Linkspartei abgeschreckt wurden und deswegen die SPD unter den erhofften Ergebnissen lag. Unmittelbar nach der Wahl sah Schulz keinen Grund für einen Kurswechsel und hielt daran fest, auf eine Koalitionsaussage zu verzichten.

Der "Spiegel" berichtete, das SPD-Präsidium habe als Konsequenz aus der Saar-Wahl beschlossen, die Linke härter anzufassen. Zwar solle Rot-Rot-Grün nicht ausgeschlossen werden, aber man wolle die Linke zwingen, zu strittigen Fragen wie den Umgang mit der Nato oder der Europäischen Union konkret Stellung zu nehmen. Ex-SPD-Chef und Altkanzler Gerhard Schröder erklärte, er halte ein Bündnis mit der Linkspartei für kaum machbar, solange dort Ex-Parteichef Oskar Lafontaine und dessen Ehefrau Sahra Wagenknecht großen Einfluss hätten.

SPD-POLITIKER WERTEN AMPEL POSITIV

Positiv über eine Ampel äußerte sich der SPD-Fraktions-Vize Carsten Schneider: "Die Ampelkoalition passt für uns am besten, weil die Gemeinsamkeiten mit Grünen und FDP am größten sind." Ähnlich äußerte sich ebenfalls im "Spiegel" die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer: "Die Ampel funktioniert in unserem Land sehr, sehr gut." Das sei auch eine Möglichkeit auf Bundesebene.

"Ich schließe nichts aus, wenn sich die SPD statt rückwärtsgewandt zu reden auf Vorwärts besinnt", sagte Lindner der Zeitung "Tagesspiegel am Sonntag". Die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) des "Weiter so" halte er für gefährlich. FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte dem "Spiegel", eine Koalition mit SPD und Grünen treibe ihm "keine Schweißperlen auf die Stirn". Der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff erklärte, Zukunftsfragen ließen sich "am sinnvollsten sozialliberal beantworten".

"Die Idee, mit Christian Lindner dieses Land sozialdemokratischer zu gestalten, das kann doch nur ein schlechter Aprilscherz sein", sagte Linken-Chefin Kipping am Samstag. "Wer nicht möchte, dass die CDU oder die FDP in der nächsten Bundesregierung sind, der sollte auf Nummer sicher gehen und die Linke wählen." Die Grünen meldeten sich zunächst nicht zu Wort. Bislang haben sie sich für alle Koalitionsoptionen außer mit der AfD offen gezeigt.