"Die Zentrale in Bad Vilbel steht nicht zur Diskussion", sagte Vorstandschef Engelbert Willink am Montag in einem Pressegespräch. Zwar gebe es noch keine genauen Personalplanungen unter den neuen Eignern Bain und Cinven. "Es deutet aber nichts darauf hin, dass künftig weniger Arbeit in Deutschland gemacht wird und mehr im Ausland", betonte Willink. Angepeilt sei, Bereiche wie IT und Forschung sowie Verpackung stärker in der Zentrale zu bündeln. "Wir müssen nicht alles dreimal machen."

Bain und Cinven haben mit STADA Zusagen zum Schutz der Beschäftigten vereinbart, diese betreffen aber nur einen Teil der Arbeitnehmer über fünf Jahre. Die Gewerkschaft IG BCE warnt daher vor einem Job-Abbau.

Ob Willink und Finanzchef Bernhard Düttmann, die nur einen Vertrag bis Jahresende haben, möglicherweise länger im Amt bleiben, wurde nicht näher erläutert. "Ich bin da flexibel", sagte Willink. Klar sei aber, dass er nicht dauerhaft STADA-Chef sein werde - "auch wenn die Arbeit nicht bis Jahresbeginn 2018 erledigt sein wird."

Der im MDAX notierte Pharmakonzern hatte jüngst verkündet, dass der Verkauf an die Finanzinvestoren Bain und Cinven im zweiten Anlauf perfekt ist. Die erforderliche Annahmequote von 63 Prozent der Stimmrechte für ihr Übernahmeangebot wurde aber mit 63,85 Prozent nur knapp geknackt. In einer verlängerten Annahmefrist können STADA-Aktionäre den Investoren noch bis 1. September ihre Anteile anbieten. Bain und Cinven hoffen vor allem darauf, dass Indexfonds, die den MDAX abbilden, nun ihre Anteile andienen und ihnen so noch mehr Macht bei STADA bringen.

STADA-Aktien mit Rückenwind

STADA-Aktien haben am Montag ihren Rekordlauf mit einem Sprung bis auf 73,88 Euro fortgesetzt. Gegen Mittag führten sie den Index der mittelgroßen Werte MDAX mit einem Plus von noch 1,41 Prozent auf 73,57 Euro an.

Am Freitag waren die Papiere nach der geglückten Übernahme des Arzneimittelherstellers durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven um 13,18 Prozent auf 72,55 Euro nach oben geschnellt. Geboten hatten Bain und Cinven 66,25 Euro je Aktie.

Händler hatten das vor allem mit Eindeckungen von Leerverkäufen begründet: Spekulanten, die mit geliehenen Aktien auf fallende Kurse gesetzt hatten, müssten diese nun am Markt zurückkaufen. Einige Marktteilnehmer schienen zudem auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zu hoffen, der ihnen eine jährliche Zahlung einbringen würde.

Auch könnten sie Auge auf eine mögliche Komplettübernahme richten. Denn sollten die beiden Finanzinvestoren auch während einer Verlängerung der Angebotsfrist nicht alle Aktien angedient bekommen, könnten die später versuchen, die verbliebenen Anteile am Markt zu kaufen. Das wäre tendenziell eine Stütze für den Kurs.

Analyst Bernhard Weininger von Independent Research geht denn auch davon aus, dass die neuen Eigentümer versuchen dürften, sich zunächst über 75 Prozent der Aktien zu sichern. Auch die Marke von 95 Prozent dürften sie im Auge haben, um dann die Minderheitsaktionäre hinauszudrängen. Die Spekulationen über einen solchen Squeeze-out dürften zwar den Kurs mittelfristig über dem Angebotspreis halten, der deutliche Kursanstieg von Freitag dürfte aber dennoch nicht von Dauer sein, glaubt der Analyst. Er stufte die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" ab und hob das Kursziel von 66,25 auf 70,00 Euro an.

Auch Experte Ulrich Huwald vom Analysehaus Warburg Research wurde vorsichtiger. Bei einem Kursziel von 66,25 Euro rät er nun ebenfalls zum Verkauf, nachdem er die Papiere bisher mit "Halten" bewertet hatte.

STADA will Synergien heben und Effizienz steigern

Stada zeichnet nach der geglückten Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven ein rosiges Bild der Zukunft. Der Arzneimittelkonzern will mit Hilfe der neuen Eigentümer langfristig eine führende Position im globalen Wettbewerb einnehmen. Aber es gibt auch einiges zu tun: Die Effizienz müsse gesteigert werden und mehr Synergien innerhalb des Unternehmens gehoben werden. Auch die Suche nach einem neuen Konzernchef läuft weiter. "Wir müssen profitabler werden", sagte der interimistisch amtierende Vorstandschef Engelbert Coster Tjeenk Willink in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

STADA nutze noch zu wenige Synergien mit Standorten in anderen Ländern. In Zukunft werde es mehr zentrale Führung im Konzern geben, die Pläne dafür seien aber noch nicht im Detail ausgearbeitet, sagte der CEO. Gleichzeitig denke Stada auch über Wachstumsinitiativen nach. Mit dem Fokus auf Wachstum und Effizienz werde der eingeschlagene Kurs verstärkt fortgesetzt.

Der MDAX-Konzern hat sich im vergangenen Jahr auf Druck von aktivistischen Aktionären umgebaut, um profitabler zu werden und mit der neuen Strategie im März die Messlatte für die Mittelfristziele 2019 höher gelegt. "Der Halbjahresbericht zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Tjeenk Willink weiter.

