Die Dortmunder erhalten für den Offensivspieler eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 105,0 Millionen Euro, wie Deutschlands einziger börsennotierter Fußballbundesligist am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die Börse mitteilte. Darüber hinaus können Bonuszahlungen von rund 40 Prozent der Transfersumme kommen - in besten Fall erhalten die Borussen also mehr als 140 Millionen Euro. Das ist eine der höchsten Ablösesummen, die jemals für einen Fußballspieler gezahlt wurden. Zuletzt war Neymar für 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris Saint-Germain gewechselt. Der FC Barcelona bestätigte die Grundsatzeinigung, die unter anderem noch vom Bestehen der sportmedizinischen Untersuchung abhängig ist.

Zumindest wirtschaftlich ist der Wechsel ein gutes Geschäft für den Pokalsieger. Der BVB hatte Dembele vor einem Jahr für 15 Millionen Euro von Stade Rennes geholt.

"Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind", hatte Watzke am Mittag bereits in Bezug auf den Dembélé-Deal sichtlich gut gelaunt verkündet, bevor er die Eckdaten der Konzern-Bilanz für die zurückliegende Saison 2016/2017 verkündete. Erstmals in der Clubgeschichte wurde die Umsatz-Schallmauer von 400 Millionen Euro (400,7 Millionen Euro) durchbrochen, der Gewinn nach Steuern betrug 8,2 Millionen Euro.

Der Gewinn im kommenden Jahr dürfte noch höher ausfallen, wenn der Dembélé-Wecjsel realisiert wird. "Sollte es einen Transfer von Ousmane Dembélé geben, ist das eine sportliche Schwächung. Einen Spieler wie ihn kannst du nicht 1:1 ersetzen", räumte Watzke ein. Gleichwohl sieht er die Westfalen für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Im UEFA-Ranking liegt man auf Platz sieben, noch vor vielen anderen großen europäischen Clubs: "Das ist außergewöhnlich. Wir wollen diesen Platz unbedingt verteidigen", sagte Watzke vor der anstehenden Champions-League-Saison.

Klar ist, dass Sportdirektor Michael Zorc, der am Freitag 55 Jahre alt wurde, die Suche nach einem Ersatz für Dembélé längst forciert hat. Allerdings bleibt bis zum Ende der Transferperiode am kommenden Donnerstag nicht viel Zeit. Als Kandidaten gelten laut Medienberichten der Brasilianer Malcom (20 Jahre/Girondins Bordeaux), Maxwell Cornet (20/Olympique Lyon) und nach "Bild"-Informationen sogar der Ex-Schalker Julian Draxler (23/Paris Saint-Germain).

Um seinem Wechselwillen Nachdruck zu verleihen, war der 20-Jährige vor rund zwei Wochen erstmals nicht zum BVB-Training erschienen. Neben einer deftigen Geldstrafe reagierten die verärgerten Dortmunder Verantwortlichen mit der Suspendierung des Spielers. Das erste Barça-Angebot für Dembélé, der in Dortmund noch vier Jahre Vertrag hat, lehnten die Dortmunder ab.

Fast wie nebenbei muss BVB-Trainer Peter Bosz sein Team auf das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC vorbereiten. Ein Comeback von Kapitän Marcel Schmelzer schloss der Niederländer aus. "Es geht ihm sehr gut, er trainiert mit. Aber es braucht noch ein bisschen mehr. Wir wollen noch die Länderspielwoche nutzen." Somit wird der 29 Jahre alte Linksverteidiger, der sich auf der Asienreise einen Außenbandanriss im Sprunggelenk zugezogen hatte, frühestens im Spiel am 9. September in Freiburg zum BVB-Kader gehören. Voraussichtlich wird zur Bundesliga-Heimpremiere von Bosz dieselbe Startelf auflaufen wie beim 3:0-Sieg in Wolfsburg zum Saisonauftakt vor einer Woche.

