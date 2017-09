NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,05% auf 12.556 Pkt - Dt. Telekom gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz ist der nachbörsliche Handel mit deutschen Aktien von Deutscher Telekom dominiert worden. In einem ansonst ruhigen Geschäft sei die Aktie der Telekom rege gehandelt worden. "Hier ging einiges um", sagte der Marktteilnehmer. Die Titel wurden am Abend noch einmal fester gestellt, nachdem sie bereits aus dem Xetra-Handel mit einem Aufschlag von 3,1 Prozent gegangen waren. Hintergrund waren Medienberichte in den USA über neue Fusionsverhandlungen zwischen T-Mobile US und US-Wettbewerber Sprint.

Heidelbergcement reagierten indes nicht auf den Zukauf in Italien. Die italienische Tochter des Baustoffherstellers übernimmt das gesamte Zement- und Betongeschäft von Cementir Italia, wie die Heidelbergcement AG am Abend mitgeteilt hatte. Der Wert wurde 0,1 Prozent niedriger getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.556 12.562 -0,05%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 19, 2017 16:34 ET (20:34 GMT)