NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,1% auf 12.577 Pkt - Thyssenkrupp im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Thyssenkrupp stand im nachbörslichen Handel am Montag im Mittelpunkt. Der Stahl- und Technologiekonzern hat die Kapitalerhöhung am Abend erfolgreich abgeschlossen. Das Grundkapital sei durch die Ausgabe von knapp 56,6 Millionen neuer Aktien um 10 Prozent erhöht worden. Die Aktien seien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei deutschen und internationalen Aktionären zu einem Preis von 24,30 Euro platziert worden. Die Emission habe zu einem Bruttoerlös von rund 1,375 Milliarden Euro geführt.

Die Aktie von Thyssenkrupp wurde im nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz mit 24,40 Euro getaxt. Der Xetra-Schlusskurs hatte bei 24,70 Euro gelegen. "Zwischenzeitlich war das Minus aber auch schon größer", sagte ein Händler.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.577 12.595 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

September 25, 2017 16:47 ET (20:47 GMT)