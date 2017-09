NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,15% auf 12.676 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Sog der US-Börsen legten die deutschen Aktien am Mittwoch im nachbörslichen Handel noch etwas zu. Lebhafte Umsätze wurden dabei in der Deutz-Aktie verzeichnet, wie ein Händler berichtete. Die Titel wurden am Abend 1,5 Prozent höher gestellt, nachdem das Unternehmen den Kauf der Torqeedo GmbH mitgeteilt hatte. Mit dem Kauf des Anbieters von integrierten elektrischen und hybriden Bootsantrieben steigt Deutz in die Elektrifizierung ein. Das Unternehmen bekräftigte überdies seine Jahresprognose.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.676 12.657 +0,15%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

