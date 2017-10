NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,2% auf 12.945 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Neue Rekordhochs an der Wall Street haben sich am Montag als nicht nachhaltig erwiesen. Die US-Aktien begannen bald zu schwächeln. In ihrem Sog gerieten auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel leicht unter Druck.

Wirklich lebhaft ging es aber eher unter den Nebenwerten zu. Dort gaben Wilex um gut 5 Prozent nach. Das Biotech-Unternehmen hatte am Abend seine diesjährige Umsatzerwartung halbiert, weil sich unter anderem Meilensteinzahlungen verschieben werden. In der Folge rechnet Wilex mit einem deutlich höheren Verlust als bisher. Auch das Geld dürfte nicht so lange reichen wie erwartet: Die Gesellschaft, die mehrheitlich im Besitz der DH Holding von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, sieht sich nunmehr nur noch bis ins zweite Quartal 2018 finanziert statt bis Ende des zweiten Quartals 2018.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.945 12.976 -0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

