NACHBÖRSE (22:00)/XDAX +0,2% auf 12.982 Pkt - Takkt-Aktie unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich unter Druck stand im nachbörslichen Handel am Mittwoch die Aktie von Takkt. Das SDAX-Unternehmen geht für das Geschäftsjahr 2017 nun noch von einem Umsatzwachstum zwischen 0 und 1 Prozent aus, nachdem zuvor eine Zunahme von 2 bis 5 Prozent erwartet worden war. Takkt rechnet zudem mit einer EBITDA-Marge zwischen 13,2 und 13,5 Prozent. Zuvor wurde diese in der Mitte zwischen 12 und 15 Prozent prognostiziert. Das Unternehmen gab zur Begründung an, dass die organische Geschäftsentwicklung im vierten Quartal nicht ausreichen wird, um den bisher erwarteten Prognosekorridor zu erreichen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 6,5 Prozent niedriger getaxt bei 17,30 Euro.

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.982 12.953 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 25, 2017 16:34 ET (20:34 GMT)