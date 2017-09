NACHBÖRSE (22:00)/XDAX unv. bei 12.559 Pkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem äußerst mauen Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat ein Händler von Lang & Schwarz am Montagabend zu berichten gewusst. Auffälligkeiten bei einzelnen Werte habe es keine gegeben. Es seien aber auch keine handelbaren Nachrichten oder Umstufungen durch Analysten zu finden gewesen, so seine Erklärung. Medios reagierten indes nicht auf die am Abend durchgeführte Kapitalerhöhung, die Papiere wurden unverändert gestellt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

12.559 12.559 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2017 16:29 ET (20:29 GMT)