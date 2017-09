NACHBÖRSE (22:00)/XDAX unv. bei 12.601 Pkt - Siemens und Eon/Uniper im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Siemens sowie von Eon und Uniper standen im nachbörslichen Handel am Dienstag im Blickpunkt. Siemens und Alstom wollen ihre Eisenbahngeschäfte zusammenlegen, um einen schlagkräftigen europäischen Champion gegen die Konkurrenz aus Fernost zu bilden. Die Konzerne unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung. Siemens wird dazu sein Mobilitätsgeschäft ausgliedern und anschließend komplett bei Alstom einbringen. Im Gegenzug bekommt Siemens neue Alstom-Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Prozent des Grundkapitals sowie Bezugsrechte für den Kauf weiterer Aktien von 2 Prozent kurz vor Abschluss der Transaktion. Die Siemens-Aktie reagierte kaum auf die Nachricht. Bei Lang & Schwarz wurde die Aktie mit 116,30 Euro getaxt, nach einem Xetra-Schlussstand von 116,55 Euro.

Auch die Aktien von Eon und Uniper zeigten sich kaum verändert, nachdem der Energiekonzern Fortum ein offizielles Übernahmeangebot für Eons Kraftwerkstochter Uniper vorgelegt hat. Demnach bietet der Stromerzeuger im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 22 Euro je Aktie der Uniper SE an. Wie bereits angekündigt, richtet sich das Angebot an alle Uniper-Aktionäre. Wie Eon bekannt gab, kann sie ihre verbliebene knapp 47-prozentige Beteiligung an Uniper Anfang 2018 andienen. Damit würde dem DAX-Konzern ein Gesamterlös von 3,76 Milliarden Euro zufließen, sollte er seinen gesamten Uniper-Anteil verkaufen. Die Eon-Aktie wurde mit 9,37 Euro getaxt, nach einem Xetra-Schlussstand von 9,31 Euro. Uniper wurden mit 23,35 Euro gestellt.

