NACHBÖRSE (22:00)/XDAX unverändert - Dt. Telekom unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der Deutschen Telekom hat am Montagabend den nachbörslichen Handel mit deutschen Werten dominiert. "An einem ansonsten ruhigen Abend stellte die Deutsche Telekom die einzige Aktie mit größeren Umsätzen", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Die Titel wurden gegenüber Xetra-Schluss 1,7 Prozent tiefer gestellt. Der japanische Mischkonzern Softbank hat offenbar seine Bemühungen um eine Fusion seiner US-Mobilfunktochter Sprint mit T-Mobile US aufgegeben. Softbank sei besorgt über einen Kontrollverlust bei Sprint gewesen, sagten mit der Sache vertraute Personen am Abend. Softbank soll monatelang mit der Deutschen Telekom über einen Zusammenschluss der beiden US-Mobilfunkanbieter verhandelt haben. Sprint brachen an der Wall Street um 9,3 Prozent ein, T-Mobile US verloren 5,4 Prozent.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

13.229 13.230 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 30, 2017 16:44 ET (20:44 GMT)