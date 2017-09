Analyst: Die größte Gefahr für Berkshire Hathaway- Anleger ist Warren Buffett selbst

Warren Buffett, milliardenschwerer Starinvestor, steht seit über einem halben Jahrhundert an der Spitze seiner Investment-Holding Berkshire Hathaway . Mit Milliardeninvestments hat er nicht nur sich selbst, sondern auch die Berkshire-Aktionäre reich gemacht. So gehört der 87-jährige Investor mittlerweile beispielsweise zu den größten Anteilseignern des iPhone-Giganten Apple . Die Berkshire-Papiere gewannen in den letzten zwölf Monaten mehr als 22 Prozent an Wert.

Was kommt nach Buffett?

Laut der J.P. Morgan-Analystin Sarah DeWitt ist das Orakel von Omaha neben der größten Stütze des Konzerns jedoch auch die größte Gefahr für Berkshire-Anleger. Denn die Analystin geht davon aus, dass es zu einer "langwierigen Periode des Verkaufsdrucks" kommen wird, wenn die Investmentlegende einmal nicht mehr an der Spitze der Holdinggesellschaft steht. Die große Frage wird dann lauten: Wer kommt nach Warren Buffett?

Bereits 2015 gab der Investor in einem der jährlichen Schreiben an die Aktionäre bekannt, man habe sich intern auf einen Nachfolger geeinigt. Der Name blieb bis heute unter Verschluss. Die größte Sorge der Berkshire-Hathaway-Anleger ist daher seit Jahren die Unsicherheit rund um die Frage der Buffett-Nachfolge. Denn mit 87 Jahren gehört Warren Buffett zu den alten Hasen, und auch sein Stellvertreter Charlie Munger ist bereits 93.

Wird Greg Able neuer Berkshire-CEO?

Als mögliche Buffett-Nachfolger kursieren derzeit vor allem zwei Namen. Gerg Able, aktueller Chef der Energiesparte Berkshire Hathaway sowie Ajit Jain, derzeitiger CEO der Berkshire Hathaway Reinsurance. Buffett selbst hatte auf die Frage, wer sein möglicher Nachfolger werden könnte, stets betont, dass der nachfolgende Berkshire-CEO das Unternehmen mindestens weitere 10 Jahre führen solle und aus den jüngeren internen Unternehmenskreisen stammen wird.

Laut Sarah DeWitt kommt auf dieser Grundlage nur der 55-Jährige Able in Frage. Able sei ein "talentierter Manager, der erfolgreich an der Spitze des Unternehmers sein könnte", so die J.P. Morgan-Analystin. Dennoch dürften die Berkshire-Papiere nach einem Buffett-Rücktritt schwer unter Druck geraten. Auf lange Sicht bleibe Berkshire aber eine Kaufempfehlung, auch wenn der Konzern in ferner Zukunft auf den außergewöhnlichen Instinkt des Star-Investors verzichten muss. Den möglichen Rücktritt Buffetts sieht DeWitt aber noch in weiter Ferne. Er mache bisher keine Anstalten zurückzutreten und könnte möglicherweise noch eine weitere Dekade an der Spitze des Unternehmens bleiben, so DeWitt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alex Wong/Getty Images