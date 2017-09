Baywa-Chef: "Zu viel Hype in den Indizes"

€uro am Sonntag

: Wir sprechen doch laufend mit dem Kapitalmarkt, auf Roadshows, mit Analysten. Ich muss auch klarstellen: Wir haben die Börse nicht kritisiert, weil wir beleidigt sind. Sondern weil wir seit Längerem der Ansicht sind, dass die Indexkriterien Börsenumsatz und Marktkapitalisierung zu kurz greifen, und dass eine wertorientierte, nachhaltige Unternehmensführung mit einfließen muss. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass die Verknüpfung von qualitativen und quantitativen Kriterien nicht einfach ist.

Sie haben insbesondere auch die Index­zusammensetzung kritisiert. Warum?

Abgesehen von K+S und KWS ist der ­Agrarsektor jetzt nicht mehr in MDAX ­ und SDAX vertreten. Dafür aber gehypte Branchen wie der hochvolatile Immobi­liensektor mit fast einem Dutzend Firmen. Dies führt auch zu steigender Volatilität etwa bei Indexfonds (ETF) und damit zu ­höheren Risiken für Privatanleger.

Dennoch ist Baywa am zu geringen Börsenumsatz gescheitert. Was können Sie tun?

Der einfachste Weg wäre mehr Streubesitz. Dazu gibt es aber keine Pläne. Unsere Stammaktionäre, darunter viele Kleinak­tionäre, sind uns treu, auch weil wir kontinuierlich höhere Dividenden zahlen. Wir haben zahlreiche Roadshows und Investorengespräche geplant. Vor allem werden wir bessere Zahlen liefern, insbesondere Agrar und erneuerbare Energien laufen wirklich gut. So rechnen wir für 2017 mit einer deutlichen Steigerung von Umsatz und Ergebnis vor Steuern (Ebit).

