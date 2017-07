€uro am Sonntag

€uro am Sonntag: Ceconomy ist nun eigenständig an der Börse notiert. Was bringt die Metro-Aufspaltung den Anlegern?

Pieter Haas: Wir sind unabhängig - der Free Cashflow wird zu 100 Prozent in Ceconomy investiert. Wir sind fokussiert auf Consumer Electronics und segeln nicht mehr im Windschatten der Metro Group.

Der erste Kurs lag bei 9,32 Euro. Wie zufrieden sind Sie mit dem Börsenauftakt?

Wir sind zufrieden. Eine realistische Be­urteilung der Kursentwicklung lässt sich erst in ein paar Wochen abgeben.

Sie haben bereits Interesse an Übernahmen signalisiert. Wie viel haben Sie dafür auf der hohen Kante und welche Bereiche ­wollen Sie stärken?

Wir haben eine solide Kapitalstruktur und ausreichend finanzielle Ressourcen, um zu realisieren, was wir uns vorgenommen haben. Dabei gilt: Als Plattform für Consumer Electronics wollen wir nicht nur ­Firmen wie MediaMarktSaturn, sondern auch Unternehmen in anderen Geschäftsfeldern übernehmen oder selbst gründen.

Auch die Margen sollen steigen. Wie?

Indem wir unsere erfolgreiche Multichannel-Strategie weiter verfolgen, Prozesse optimieren, unser Servicegeschäft ausbauen und weiter selektiv expandieren.

Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

In drei bis fünf Jahren wollen wir eine Ebitda-Marge in Richtung von fünf Prozent und ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als drei Prozent erreichen.

Wird Ceconomy eine Dividende zahlen?

Wir planen mittelfristig, eine Dividende in Höhe von 45 bis 55 Prozent des Nettoergebnisses vor Sonderfaktoren zu zahlen. Wir behalten uns aber vor, davon bei Vorliegen profitabler Investitionsmöglichkeiten nach oben oder unten abzuweichen.

Bildquellen: Ceconomy