: Kunden beantworten zum Start einige Fragen zu ihren Anlagekenntnissen und Anlagezielen, ihrer Vermögenssituation und ihrer Risikoeinstufung. Darauf basierend erhalten sie einen für sie optimalen Anlagevorschlag etwa mit Fonds, börsennotierten Indexfonds oder Rohstofffonds. Zusätzlich können die Kunden aus drei möglichen Betreuungskonzepten das für sie passende wählen.

Haben Sie dafür mit dem "Anlageassistenten" nicht bereits einen Vorläufer am Start?

Ja. Das erste Betreuungskonzept ("Sie für sich") offeriert Kunden auf Einmalbasis ­einen Anlagevorschlag. Der zweite, weitergehende Service richtet sich an Anleger mit laufendem Unterstützungsbedarf. Einen vergleichbaren Service gibt es aus unserer Sicht bisher so nicht am Markt. Die Bank überwacht kontinuierlich das Depot und gibt dem Kunden Anlagevorschläge. Bei beiden Services obliegt die Umsetzung dem Kunden. Der dritte Service heißt "Wir für Sie" - hier überwacht und optimiert die Bank die Geldanlage automatisch.

Wie viel Geld müssen Kunden mindestens mitbringen - und was kostet es?

Bei der Einmalanlage sind es 3000 Euro, was wenig ist im Branchenvergleich. Variante eins ist kostenlos, die genauen Kon­ditionen für die anderen Varianten veröffentlichen wir zum Start, aber sie werden wettbewerbsfähig sein.

Hat Ihr neues Angebot auch Pilotcharakter für Ihre Mutter Commerzbank?

Nach erfolgreichem Start bei uns erfolgt die Einführung auch dort. Die Zukunft der Geldanlage ist digital.

