Fintech-Experte Tenbücken: "Alle können Mitglied der EFA werden"

: In den vergangenen Jahren haben Größe und Bedeutung von Start-ups im Finanzumfeld stark zugenommen. Die rasante Entwicklung stellt Politik und Regulierer vor große Herausforderungen. Da in den einzelnen EU-Ländern unterschiedliche Sichtweisen herrschen, wie Fintechs reguliert werden sollen, braucht es in Brüssel einen zentralen Ansprechpartner für die Behörden. Das ist die ­European Fintech Alliance (EFA).

Können Sie ein Beispiel geben?

Gern. Während in Deutschland Fintechs im aufsichtspflichtigen Bereich die gleichen Vorgaben einzuhalten haben wie ­etablierte Institute, fördert beispielsweise Großbritannien Fintechs mit einer eingeschränkten Regulierung in Form sogenannter Sandboxes. Für die EU bedeutet das, dass sie relativ zügig europaweit gültige Regulierungen für die wesentlichen Fintech-Geschäftsbereiche schaffen muss. Die EFA kann dabei die Standpunkte der Mitglieder gebündelt artikulieren.

Wer kann bei Ihnen Mitglied werden?

Alle Unternehmen, die in der Fintech-Branche tätig sind, können Mitglied der EFA werden. Genauso aber auch alle Unternehmen und Organisationen aus dem Finanzdienstleistungsbereich, die unsere Arbeit unterstützen möchten. Aktuell hat die EFA 22 Mitglieder, und fast jede Woche kommt ein neues hinzu.

Was haben Sie im ersten Jahr erreicht?

Bei den relevanten politischen Akteuren auf EU-Ebene wird die EFA inzwischen als zentraler Ansprechpartner wahrgenommen. Bei einigen Direktiven, zum Beispiel zur Kundenauthentifizierung, konnte sich die EFA aktiv einbringen.

