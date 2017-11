LPKF-Interims-Chef Bentz: "Kosten runter, neue Technik"

€uro am Sonntag

: Die Wende zum Besseren braucht Zeit. Wichtig ist, dass LPKF mit 2,8 Millionen Euro operativem Gewinn im dritten Quartal sicher in den schwarzen Zahlen angekommen ist. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres mußten wir 6,5 Millionen Verlust wegstecken. Der Auftragsbestand entwickelt sich dank des starken Solargeschäfts derzeit gut.

Bei der Spanne von 92 bis 100 Millionen Euro Umsatz für 2017 stellt LPKF die obere Grenze in Aussicht. Bei der operativen Marge dagegen nur den unteren Bereich von ein bis fünf Prozent. Woran liegt das?

An der Profitabilität im Segment ElectronicsQuipment, Laser-Anlagen zum Bohren und Schneiden von Leiterplatten, muss weiter gearbeitet werden. Bei bestimmten Maschinen, die wir in einer größeren Anzahl nach China liefern, müssen wir wegen des Preisdrucks im Markt, deutlich Zugeständnisse machen. Das trägt erheblich dazu bei, dass wir für 2017 niedrige Ebit-Margen erwarten.

Ist für LPKFs früheren Wachstumstreiber, die Antennen-Technologie LDS, Ersatz in Sicht?

Eine einzelne Technologie, die diesen Bereich ersetzt, gibt es nicht. Dennoch ist es uns gelungen, viel zu kompensieren. Vor vier Jahren hatten wir 55 Millionen Euro Umsatz aus dem LDS-Geschäft , 2017 werden es zwei Millionen bei voraussichtlich bis zu 100 Millionen Euro Gesamtumsatz sein. Einige der neuen Technologien haben durchaus Potenzial, sich ähnlich erfolgreich zu entwickeln wie früher LDS, darauf verlassen kann man sich aber nie.

Und bei LDS?

Bis auf Weiteres planen wir mit der niedrigen Basis von zwei Millionen Euro Umsatz.

Mittelfristig soll LPKF zehn Prozent operative Marge (Ebit) erreichen. Wie soll das gehen? Ist hier Besserung in Sicht?

Durch Kostendisziplin und mehr Umsatz mit neuen Technologien. Wir schließen zum Jahresende einen Standort in Hongkong. Unsere variablen Kosten sind nicht hoch. Wenn die Umsätze deutlich anziehen wird sich das beim Ertrag überproportional bemerkbar machen.

Sind dafür beim Umsatz für 2018 zweistellige Millionenbeträge mit technologisch neuen Anlagen drin?

Für 2018 planen wir die neuen Produkte noch sehr vorsichtig. Für 2019 hoffen wir auf deutliches Wachstum.

