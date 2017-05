€uro am Sonntag

: Alle drei Unternehmensbereiche haben zum Wachstum ­beigetragen, nicht nur die Gesundheitssparte. Mit Blick auf das Ergebnis kamen auch positive Sondereffekte zum Tragen, zum Beispiel eine sogenannte Meilensteinzahlung von unserem Partner Pfizer für die Zulassung von Bavencio, unserem neuen immunonkologischen Medikament.

Was versprechen Sie sich davon?

Mit Bavencio ist uns ein Durchbruch gelungen, wir haben in kurzer Zeit zwei Zulassungen in den USA erhalten. In diesem Jahr erwarten wir daraus erste Umsätze im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Und wir erforschen weitere, zahlenmäßig größere Indikationen. Unser Ziel ist es, jährlich im Schnitt ein neues Medikament oder eine neue Indikation zur Zulassung zu bringen. Bis 2022 wollen wir im Healthcare-Bereich insgesamt zwei Milliarden Euro an neuen Umsätzen generieren.

Inwiefern profitieren Sie dabei von der ­Kooperation mit Pfizer?

Es ist eine Win-win-Situation. Der Bavencio-Wirkstoff Avelumab entstammt unserer Forschung. Indem wir uns mit Pfizer die Kosten teilen, können wir die Anwendung breiter erforschen als allein.

Sie bauen den Konzern um. Die drei Geschäftsbereiche sollen als Töchter ausgegliedert werden. Wollen Sie verkaufen?

Nein. Wir wollen aus einem IT-System drei machen - maßgeschneidert für jedes der Geschäfte, die jeweils unterschiedliche Anforderungen haben. Wir prüfen dazu die Gründung von Tochtergesellschaften unter dem Dach der Merck KGaA, um darin die einzelnen Geschäfte und ihre Systeme abzubilden.

