: Die Pfeiffer -Haupt­versammlung hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass unsere Aktie heiß begehrt ist - bei Großaktionär Busch, aber auch bei Kleinanlegern. Die Aktionäre sind also von unserer Perspektive überzeugt. Ich habe auch von keinem unserer institutionellen Investoren gehört, dass er aussteigen will. Die Busch-Gruppe wird auch nach Ablauf der Frist nicht weit über ihre jetzige Quote von 30 Prozent kommen.

Ihr Vorgänger Wolfgang Dondorf hat Sie heftig attackiert, weil Sie im harten Wettbewerb zu wenig auf Allianzen setzen würden und sich zu sehr mit der Abwehr der Übernahmeofferte beschäftigten. Wie trifft Sie diese Kritik?

Vorstand und Aufsichtsrat sind gesetzlich angehalten, ein Übernahmeangebot zu prüfen und eine Empfehlung abzugeben. Die zuletzt von Busch gebotenen 110 Euro enthalten vor allem keine angemessene Kontrollprämie. Deshalb lehnten wir ab.

Unter welchen Bedingungen würden Sie ein Angebot positiv bewerten?

Wenn der gebotene Preis fair ist, werden wir uns zum Übernahmeangebot äußern. Sie haben auf der Hauptversammlung nunmehr selbst Zukäufe angedeutet.

Was haben Sie dabei konkret im Auge?

Wir sind nach zwei kleineren Zukäufen zu Jahresbeginn auch an größeren Akquisitionen interessiert, um unser Produktportfolio zu erweitern oder unsere regionale Präsenz über zusätzliche Produktions­standorte auszubauen. Dazu finden laufend Gespräche statt. Für Zukäufe haben wir liquide Mittel in Höhe von 100 Millionen Euro zur Verfügung, die wir durch Fremdkapital noch aufstocken können.

