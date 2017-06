€uro am Sonntag

: Die Nachfrage nach Kreuzfahrten ist enorm. Auf der neuen "Mein Schiff 6" haben 2500 Passagiere Raum, das Schiff ist seit Monaten ausgebucht. Die Europäer entdecken die Kreuzfahrt, und wir verdienen hier gutes Geld.

Wie viel verdienen Sie denn damit?

Im vergangenen Geschäftsjahr kam rund die Hälfte unseres operativen Gewinns aus dem Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft, insgesamt 500 Millionen Euro. Das wollen wir weiter steigern. Deshalb investieren wir in moderne Kreuzfahrtschiffe. Wenn wir könnten, würden wir mehr Schiffe bauen lassen. Aber die großen Werften sind komplett ausgelastet. Weltweit gibt es nur vier Werften, die diese Schiffe bauen können.

Früher hat TUI in erster Linie Reisen vermittelt, heute betreiben Sie eigene Hotels, Schiffe und Flugzeugflotten. Warum?

Als Entwickler, Investor und Betreiber von Hotels und Kreuzfahrtschiffen ist TUI weniger anfällig für geopolitische Krisen. Das Hotel- und Kreuzfahrtgeschäft ist margenstärker und weniger saisonal. Zudem sind Online-Reiseanbieter so eher eine Verstärkung unseres eigenen Vertriebs als Wettbewerber. Denn egal wo der Kunde bucht, am Ende möchte er ein Hotel, ein Schiff, ein Bett. Das ist unser Geschäft.

Eine Frage noch zum geplanten Zusammenschluss von TUIfly und der Air-Berlin- Tochter Niki. Wie kommen Sie da voran?

Etihad, der Mehrheitseigner von Air Berlin, benötigt nach den Veränderungen im Management offenbar etwas mehr Zeit bei den Verhandlungen. Die neue Airline-­Plattform soll nachhaltig sein. Deshalb ist Gründlichkeit vor Schnelligkeit im In­teresse der Sache.

