€uro am Sonntag: Die Restaurantkette Vapiano startet am 27. Juni an der Börse. Warum gerade jetzt, wo sich hier kaum ­Börsenaspiranten aus der Deckung trauen?

Jochen Halfmann: Vapiano ist in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewachsen, und wir haben viel Rückenwind. Das Segment "Fast Casual Dining", also frische Produkte und schnelle Zubereitung, wächst stärker als alle anderen Gastronomiesegmente. Und die italienische Küche ist hier am gefragtesten. Das starke Wachstum im Lieferservice und Take-away-Geschäft in Europa ist weiterer Treiber. Ein Börsengang ist logisch und konsequent.

Wie wollen Sie den Erlös verwenden?

Den Erlös wollen wir fast ausschließlich in die Expansion investieren, um die Restaurantzahl bis Ende 2020 auf 330 nahezu zu verdoppeln. Im Fokus steht organisches Wachstum in unseren europäischen Kernmärkten. Wir sind heute bereits in über 30 Ländern aktiv - und damit internationaler als alle unsere Wettbewerber.

Inwiefern?

Wir haben bewiesen, dass das Vapiano- Konzept skalierbar ist und auch in anderen Märkten exzellent funktioniert. Deshalb sind wir auf künftige Anforderungen besser vorbereitet als Konkurrenten in Deutschland, aber auch international, ­ wie etwa der Londoner Asia-Restaurant­betreiber Wagamama oder die US-Ketten Chipotle und Shake Shack.

Sind Sie Gastronomie- oder Techkonzern?

Wir sind eine der erfolgreichsten "Fast ­Casual Dining"-Ketten weltweit. Um das Kundenerlebnis zu verbessern und von der Digitalisierung zu profitieren, investieren wir in Innovationen, neue Restaurantformate und den Ausbau von Take-away und Lieferservice. Die Vapiano-App etwa macht Aufgeben und Bezahlen von Bestellungen einfacher.

