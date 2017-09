Nächste Runde der Brexit-Gespräche soll wohl verschoben werden

London/Brüssel (Reuters) - Großbritannien und die EU haben sich nach Angaben aus Diplomatenkreisen auf eine Verschiebung der nächste Runde der Brexit-Gespräche verständigt.

Hintergrund sei eine wichtige Rede zum EU-Austritt, die Premierministerin Theresa May am 21. September halten wolle, verlautete am Dienstag aus den Kreisen in Brüssel. Daher werde die vierte Runde der Verhandlungen um eine Woche vom 18. September auf den 25. verschoben. Ein anderer Insider machte "den politischen Kalender" in Großbritannien verantwortlich. Eine Sprecherin von May sagte, eine formelle Einigung über eine Verschiebung des Termins gebe es bislang nicht. Beide Seiten hätten sich jedoch ausdrücklich flexibel gezeigt.

Die Verhandlungsführer stehen unter Zeitdruck: Bei der dritten Runde der Gespräche im August waren nach EU-Angaben keine signifikanten Fortschritte erzielt worden. Nach dem vierten Treffen im September soll das fünfte am 9. Oktober stattfinden. Am 19. und 20. Oktober ist ein EU-Gipfel angesetzt, auf dem die Staats- und Regierungschefs den Stand bewerten sollen. Die EU will die Bedingungen des Austritts im Herbst 2018 festgezurrt haben, damit alle Mitgliedsstaaten den Vertrag bis zum Brexit-Tag am 29. März 2019 ratifizieren können. Eine Verlängerung der Frist ist laut EU-Verträgen nur durch einen einstimmigen Beschluss aller 28 Länder möglich.