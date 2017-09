Nafta-Unterhändler rechnen zu Monatsende mit ersten Teilergebnissen

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Bei der Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) könnten bis Ende des Monats erste Einigungen erzielt werden. Teilergebnisse könnten bereits bei der nächsten Verhandlungsrunde vom 23. bis 27. September in Kanada verkündet werden, teilten die Unterhändler am Dienstag zum Abschluss der Gespräche in Mexiko mit. "Wir haben bei mehreren Themen wichtige Fortschritte erzielt und hoffen, in den nächsten Wochen noch weiterzukommen", sagte der mexikanische Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo.

Nafta ist das größte Freihandelsabkommen der Welt. Der Binnenmarkt aus USA, Kanada und Mexiko umfasst 460 Millionen Menschen und verfügt über eine gemeinsame Wirtschaftsleistung von rund 20 Billionen US-Dollar (16,7 Bio Euro). Der Handel zwischen den drei Teilnehmern beträgt rund eine Billion Dollar. Der Vertrag muss auf Druck der USA nachverhandelt werden, weil Präsident Donald Trump die Vereinigten Staaten benachteiligt sieht.

"Wir haben bereits Einigungen bei vielen wichtigen Themen erzielt. Wir setzen unsere Arbeit in Rekord-Tempo fort", sagte US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer. Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland erklärte: "Kanada, die USA und Mexiko teilen das gemeinsame Ziel, ein Abkommen zu schließen, das allen nützt."/aso/DP/jha