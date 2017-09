Nahles wird in SPD für Fraktionsvorsitz gehandelt

Berlin (Reuters) - Die bisherige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat nach Angaben aus der SPD gute Chancen, neue Fraktionsvorsitzende im Bundestag zu werden.

In der Parteiführung sei die Personalie aber noch nicht besprochen worden, hieß es in der SPD am Sonntagabend in Berlin. Parteichef Martin Schulz kündigte im ZDF an, er werde der Fraktion am Mittwoch einen Vorschlag machen, wen er für er deren Führung für am geeignetesten halte. In der engeren Parteiführung hatte Schulz am Nachmittag nach Angaben aus der SPD klargemacht, dass er den Fraktionsvorsitz nie für sich selbst angestrebt habe.

In einer Telefonschaltkonferenz der SPD-Führung mit den Mitgliedern des Parteivorstandes und den Ministerpräsidenten noch vor Schließung der Wahllokale wurden personelle Konsequenzen des SPD-Debakels bei der Bundestagswahl nach Angaben von Teilnehmern nicht thematisiert. Schulz habe den Stand der Prognose verlesen und die große Koalition für beendet erklärt. Allein der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke habe sich zu Wort gemeldet und Schulz gedankt.